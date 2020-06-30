環保署千字文聲明「施政焦點不應僅關切中火」　回擊中市府：破壞法治運作

▲環保署發出近千字聲明回擊中市府。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

為了中火2號機重啟，中市府、台電互槓不停，環保署今（30日）晚發出近千字聲明強烈回擊，是中市政府先操作成影響民眾健康違法污染，再錯誤援引法條加以裁罰，實屬不妥，並強調「台中地區空品改善，中火不是唯一答案。」

環保署表示，實際上台中市環保局早在108年12月就先錯誤引用空污法，進而廢止中火2、3號機操作許可，迫使環保署本於空污法中央主管機關立場，不得已在今年2月25日撤銷環保局該違法廢止案，所以，操作許可廢止案既然已遭撤銷，自應回到展延審查狀態，中市環保局應依空污法相關規定繼續完成展延審查，方屬適法。而在完成展延准駁前，中火依空污法規定得依原許可證內容繼續操作。

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▲台中市市長盧秀燕為中火2號機重啟，怒批台電違法並開出200萬、2000萬2張罰單。（圖／台中市政府提供）



環保署指出，誠然撤銷中市環保局廢止操作許可案，中市府有許多意見，認為須報請行政院同意，再依地方制度法處理等等，環保署表達尊重，然而法律爭議，目前皆可循行政救濟加以處理，且訴願法第93條第1項規定：「原行政處分之執行，除法律另有規定外，不因提起訴願而停止。」

環保署接著表示，中市環保局針對環保署撤銷所提起的訴願行政院已決議不受理，中市府如尚有爭議，仍可再向台北高等行政法院提起訴訟，而不是一邊申請救濟，一邊又自行認定環保署撤銷於法無據，拒絕適用，如此破壞法治運作，讓人無所適從，故環保署仍請中市府依法行政，方為正途。

▲▼環保署強調，中市府施政焦點不應僅關切中火而已。（圖／台中市政府提供）



環保署最後強調，中火目前雖約占台中污染物2成左右，然而污染改善持續進步中，市府施政焦點不應僅關切中火而已，期待中市府能理性客觀面對處理各類面向的空污問題，環保署將對合理合法的施政持續給予支持與協助。

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