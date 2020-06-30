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新北登山隊攀南投卓社大山　1山友墜落百公尺深谷「生死未卜」

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▲新北市登山隊到南投仁愛鄉，攀登卓社大山途中有隊友不慎失足墜谷，南投消防局申請空勤直升機協助空勘及吊掛搜救隊員趕抵現場救援中。（圖／空勤總隊搜救資料照）

▲新北市登山隊到南投仁愛鄉，攀登卓社大山途中有隊友不慎失足墜谷，南投消防局申請空勤直升機協助空勘及吊掛搜救隊員趕抵現場救援中。（圖／空勤總隊搜救資料照）

記者張弘昌／南投報導

新北市登山隊到南投縣攀登卓社大山群峰，有人途中不小心墜落逾百公尺深谷，隊員打119求援，當地消防局集結地面部隊，申請空勤直升機協助救援，首飛後發現事發處附近無降落點，中午過後將空運下放搜救隊，從陸地步行挺進搜救。

這支新北市9人組成的登山隊伍，到南投縣仁愛入山，攀登卓社大山時，29日下午4時行經崩壁處時，50歲王姓隊員不慎滑落墜谷，深谷目視粗估逾百米，掉落登山隊友生死未明，其他隊員及隨隊揹夫山青，沒有垂降裝備無法下切救援，緊急通報119。

南投縣消防局指出，29日下午4時30分接獲新北消防局轉報，有登山客在卓社大山附近不慎墜谷，通報仁愛消防分隊集結警消、山青組成地面搜救隊，但獲報時天色轉暗，考量夜行安全暫緩出動，隊伍待命隔天清晨出發，也向消防署及空勤隊申請直升機協助救援。

空勤直升機30日清晨飛到墜谷處勘查，發現地形欠佳，沒有適合的降落地點折返，直升機預計選擇勘定安全處，吊掛搜救隊人員從陸路前進搜救。

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