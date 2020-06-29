奧萬大森林遊樂區「慶生日」　7月1日至5日入園只要10元

▲南投奧萬大森林遊區歡慶26歲生日， 7月1日至5日，連5天園10元銅板價優惠。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投奧萬大國家森林遊樂區慶祝成立26周年生日，林務局南投林區管理處於7月1日至5日，推出入園門票10元的銅板價優惠，歡迎民眾把握良機，體驗奧萬大的夏季風采。

南投林區管理處處長李政賢表示，位於中海拔山區的奧萬大國家森林遊樂區，四季都可享受不同的風情，春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，各具特色。

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現在的奧萬大更是熱鬧非凡，蝶飛蟲鳴、鷹揚高歌、鳥猴嬉遊、群蛙歡唱。加上短暫梅雨過後，瀑布宛如萬馬奔騰、水勢壯闊，倘佯在奧萬大森林步道，可以充分享受珍貴的「森林三寶」，優質的「活氧」、高濃度的「芬多精」與豐沛的瀑布「負離子」，不僅暑氣全消，更可以休閒養身，遠離都市塵囂！

民國83年7月1日開園的奧萬大國家森林遊樂區，為鼓勵國人多到戶外活動，體驗台灣森林之美，南投林區管理處特別擴大優惠措施，推出連續5天入園門票10元優惠，歡迎大家一起來為奧萬大慶生。

暑假期間更歡迎多安排至奧萬大國家森林遊樂區踏青旅遊，避暑養身，體驗不同的森活假期。奧萬大國家森林遊樂區相關旅遊與住宿即時資訊，可搜尋臉書「奧萬大情報站」粉絲專頁。

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