溪頭妖怪村成歷史？商標使用協議破滅　設計者牛哥寄出律師函

記者黃翊婷／綜合報導

南投溪頭「妖怪村」先前因為董監事會改選掀起風波，品牌原創設計者「牛哥」曾俊琳曾表示，不排除會在今年底收回全部的商標設計使用權。據了解，曾俊琳已在上週端午節連假前發出律師函，依舊踩緊今年底收回商標設計使用權的底線。

▲妖怪村是南投知名的景點之一。（圖／南投縣政府觀光處提供）

對於妖怪村的商標設計使用權爭議，前總經理林志穎曾坦言，希望這件事情還有轉睘的餘地，他還是董事會的成員之一，會盡力在董事會上爭取，期望能留下團隊十多年來的努力成果，大家好好進行內部討論，不要走到這一步。

不過，今年端午節4天連假妖怪村雖然湧入許多觀光人潮，但根據《聯合新聞網》報導，明山別館經營團隊依舊未與曾俊琳達成協議，不僅拒絕支付今年起的商標使用費用，也無法對衍生出來超過60件的妖怪村商品商標合法授權；對此，曾俊琳已在上週發出律師函，再次表明不排除會收回全部的商標設計使用權。

▼▲曾俊琳（下圖）為妖怪村進行品牌設計。（圖／張弘昌翻攝）

據了解，曾俊琳18年前雖然想在專業商標、商品設計方面一展抱負，卻一度窮到連2塊錢都沒有，當時他打電話向前總經理林志穎借款20萬元，對方慷慨援助，後來為了還這份人情，全心全意投入妖怪村的品牌設計，至今仍免費授權使用，當時他畫了幾千張設計圖，沒有跟林算過半毛錢，60、70個商標登記費用全部自己出。

然而，曾俊琳為妖怪村畫出4000張以上的圖、1萬3000個設計檔案、上百款包裝設計，最後卻捲入董事會內部的權力鬥爭，暗指他和林志穎搬走公司的錢，害公司虧空，這才體認到雙方的經營理念不同，心寒做出「最壞的打算」。

曾俊琳5月間曾在受訪時提到，最壞的打算是，待年底落日條款期限到來，將不再授權明山會館繼續使用他設計的商標，包括妖怪村和蘿西家族等商品、包裝，會要求新團隊不能繼續使用。如今雙方依舊無法達成共識，妖怪村是否會就此走入歷史，仍有待協商結果揭曉。