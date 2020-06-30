抓到了！中壢車站強吻3歲女童　警64小時逮人…她喊：誤認成我可愛的姪女

記者陳韻如／桃園報導

桃園中壢火車站27日晚間發生一起疑似性騷擾女童案件！一名3歲女童跟著媽媽到車站搭車，卻突然遭到陌生人強吻，女童的吳姓媽媽見狀當場嚇壞，事後也報警處理。30日消息傳出，警方在苗栗逮到這名亂親人的女子，而她身分是一名泰籍移工，目前已被帶回中壢警分局，並請吳女前往指認，全案也將依性騷擾及強制罪嫌送辦。

▲中壢車站強吻女童，犯嫌抓到了。（圖／記者楊淑媛翻攝）

這起案件發生在27日晚間，吳女帶著女兒到中壢火車站準備搭車回台北，當時她剛從娘家媽媽的車上下車，一手拿著行李，一手牽著女兒，但才走沒幾步，一名外表中性的陌生人就突然朝她走來，隨後彎腰、雙手還捧著女兒的臉，快速嘴對嘴，甚至還發出「啵」的一聲親了一口後，快速離去。

中壢車站強吻3歲女童…親完轉身裝沒事！她天真喊：有人親我嘴嘴…媽自責淚崩

吳女事後回想經過仍心有餘悸，並在28日晚間赴警局報案，警方也立刻著手處裡。警方事後調閱附近監視器掌握犯嫌行蹤，歷經64小時的追查，最後在30日中午於苗栗查獲犯嫌。

▲犯嫌向警方供稱，因酒後將女童誤認成家鄉的姪女，才忍不住親了一口。（圖／記者楊淑媛翻攝）

經調查，該犯嫌為泰籍女移工，她向警方表示，事發當天剛結束與朋友的聚會，帶著醉意到中壢車站，而在途中看見小女孩，將她誤認成家鄉可愛的姪女，忍不住就親了一口，全案將依強制罪、性騷擾防治法移送桃園地檢署偵辦。

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