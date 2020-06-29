　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中壢車站強吻3歲女童…親完轉身裝沒事！她天真喊：有人親我嘴嘴…媽自責淚崩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中壢車站,中壢火車站,中壢站。（圖／記者賴文萱攝）

▲中壢車站疑似外籍勞工性騷擾女童，女童母親PO網曝全程。（圖／記者賴文萱攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃園中壢火車站27日晚間發生一起疑似性騷擾女童案件！一名吳姓女子帶著3歲女兒到車站搭車，沒想到還沒進到車站，一名陌生人就走上前，隨後彎腰、雙手捧著女童的臉，快速嘴對嘴，「啵」的一聲親了女童一口後，隨即快步離開，讓女子措手不及。女子事後將事發經過PO網並報警，表示自己相當自責又生氣，也希望能夠提醒其他民眾要小心注意。

吳女表示，27日晚間8時許她帶著女兒到中壢火車站準備搭車回台北，當時她剛從娘家媽媽的車上下車，一手拿著行李，一手牽著女兒，但才走沒幾步，一名外表中性的陌生人就突然朝她走來，隨後彎腰、雙手還捧著女兒的臉，快速嘴對嘴，甚至還發出「啵」的一聲親了一口後，快速離去。

當下吳女嚇得趕緊將女兒拉開，但已來不及，於是大聲「欸」的示意對方，然而，當時該人後方的其他友人還轉頭看她，隨後對著該人說了些她聽不懂的話，「我猜測是外籍勞工」，接著便互相笑了一下後繼續往車站裡走，「我很驚慌很害怕，旁邊滿滿都是外籍勞工、台灣的計程車司機大哥，都在看著我，沒有人有任何反應」。

▲▼中壢火車站陌生人強吻女童，媽媽嚇傻。（圖／當事人提供）

▲中壢火車站陌生人強吻女童，媽媽嚇傻報警。（圖／當事人提供）

吳女提到，當時女兒也被對方舉動嚇了一跳，還天真說道，「媽媽，那個人親我嘴嘴」，讓她相當自責，事後顫抖著撥打電話給老公，但已被嚇得語無倫次，直到冷靜下來後，她趕緊將女兒帶到車站對面替女兒漱口，並用濕紙巾擦嘴巴，接著撥打110報警，但因她當時已搭上離開中壢的計程車，警方則向她表示，可回到戶籍地後再到警局提告。

吳女28日晚間再度赴警局報案，警方也立刻著手處理，目前交由中壢警分局介入偵辦。不過經過了一天一夜，吳女情緒仍未平復，回想起事發經過仍心有餘悸，於是決定在網路上曝光事件經過，「到現在也想哭，又傷心又生氣又自責又擔心」。

▲▼中壢車站傳性騷擾，女童母親崩潰PO文。（圖／翻攝臉書）

▲女童母親崩潰PO文，提醒其他人能多加注意。（圖／翻攝臉書）

吳女表示，她自責自己平常戴口罩做得很確實，卻因為疫情減緩、天氣炎熱，而沒讓女兒帶口罩，「我太失職了！」而也生氣，「為什麼能有這種人，對著一個三歲小女孩性騷擾，擔心那個陌生人會不會有什麼疾病，我女兒會不會生病。」另外，也提醒媽媽們，單獨帶孩子出門時要小心注意，「經過火車站也要多多保持警惕！！」

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【更多新聞】

再2天就要畢業！台東祖孫遭撞噴飛慘死　校方嘆：他是棒球隊主力投手

快訊／不理警告！杏仁哥戴防刺手套　突破警力「硬爬拒馬」…陳清茂激動昏厥

快訊／載孫上學「國小前遭貨車撞飛」！台東男童傷重慘死　阿嬤命危搶救中

ET快訊
快訊／藍委全被拉下！佔領20小時撤出立院　游錫堃12:38宣
流浪漢失憶十多年！關鍵詞「兵器研究所、北京」…拼出真實身分超
獨／大S「冠德遠見」賣掉了！開價打8折　他捧2.5億現金買下
快訊／民進黨奪回主席台　游錫堃下午召開談話會
藍營要立院開冷氣！太陽花「水電師傅神操作」被挖出：沒開就涼了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假冒最高檢察署緝毒高官　神鬼男到處騙錢！高中母校請他演講還頒感謝狀

交警球評石明謹兼差拖延公文案還在查　又被控偽造車禍事故紀錄…結果出爐

前鎮化工廠苯外洩1死2傷　未即時通報挨罰百萬！毒化物濃度高到環保人員進不去

「公款入私帳，這算公然貪污吧？」網友貼文遭蘇嘉全提告　可受公評不起訴

禪修完想留宿遭拒　基隆女瞎討35萬理由「保障我往後的生活」

中壢車站強吻3歲女童…親完轉身裝沒事！她天真喊：有人親我嘴嘴…媽自責淚崩

墾丁祕境小巴里島岩露營升火還PO網　3男遭譙翻！墾管處開罰3000元

不滿立院臨時會排入國民參審議程　民團立法院前靜坐

五楊高架橋下驚見「發黑男屍」　警研判死亡多時

拿熱水燙女童！台南狠心繼父收押理由曝　阿嬤已提告傷害

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

假冒最高檢察署緝毒高官　神鬼男到處騙錢！高中母校請他演講還頒感謝狀

交警球評石明謹兼差拖延公文案還在查　又被控偽造車禍事故紀錄…結果出爐

前鎮化工廠苯外洩1死2傷　未即時通報挨罰百萬！毒化物濃度高到環保人員進不去

「公款入私帳，這算公然貪污吧？」網友貼文遭蘇嘉全提告　可受公評不起訴

禪修完想留宿遭拒　基隆女瞎討35萬理由「保障我往後的生活」

中壢車站強吻3歲女童…親完轉身裝沒事！她天真喊：有人親我嘴嘴…媽自責淚崩

墾丁祕境小巴里島岩露營升火還PO網　3男遭譙翻！墾管處開罰3000元

不滿立院臨時會排入國民參審議程　民團立法院前靜坐

五楊高架橋下驚見「發黑男屍」　警研判死亡多時

拿熱水燙女童！台南狠心繼父收押理由曝　阿嬤已提告傷害

快訊／花蓮近海13:08發生規模4.7地震　北台灣有感「最大震度3級」

假冒最高檢察署緝毒高官　神鬼男到處騙錢！高中母校請他演講還頒感謝狀

草地上發現2公尺長巨蟒　走近一看發現...慘被2巨蜥頭尾分食！

彰濱工業區將試辦移工外展　勞團：根本是圖利特定資方

5色中衛口罩又來了！電商今明加碼再開賣　3平台買MIT口罩不用手刀搶

晚上躲超商開喝！非洲交換生「台灣比我家還熱」他驚呆　網爆怨氣：真的熱

ET民調／10大政治領袖排行　侯友宜奪冠賴清德緊追　陳時中有4個第一

Honda等知名品牌決意封殺Facebook　臉書市值蒸發560億美元

交警球評石明謹兼差拖延公文案還在查　又被控偽造車禍事故紀錄…結果出爐

雲林稻田「驅鳥神器」　風的交響樂~有效又環保

社會熱門新聞

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

獨／「陸地航母」闖紅燈遭擊沉　車幾全毀...網嘆：不用修了

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

單身女想生混血娃　弟捐精助孕被告

4個小孩3個爸！22歲媽結婚3次...第1任4歲女雙腳被燙爛

超車失控撞23歲孕婦！她慘成身障又流產

韓國瑜北農獎金禮盒案　北檢：不起訴

即／載孫上學國小前遭貨車撞飛！台東阿嬤命危　男童慘死

台南「賭神」家遭開51槍！竟是武鬥派耗時半年策劃

即／五楊高架下驚見屍體　身分待查

熱水燙爛女童雙腳辯「管教」　狠心繼父曝光！

老闆娘救火慘埋金紙堆　義消默念一句話終見焦屍手

即／台南虐童「繼父聲押」　母親請回

更多熱門

相關新聞

正妹遭男客連續「手肘摸」　制止遭嗆：怕擠買商務艙

正妹遭男客連續「手肘摸」　制止遭嗆：怕擠買商務艙

要當大爺請回家躺！一名正妹網友日前在網路上抱怨，隔壁男乘客手不斷越線，手肘多次碰到自己的身體，出聲制止對方後卻遭回嗆「怕被擠妳有錢就去坐商務艙啊！」女網友嚇到含淚站到走廊。

遭女網友控猥褻　「衣架大王」判刑1年

遭女網友控猥褻　「衣架大王」判刑1年

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

狂用手肘碰女子身體！被抓包惱羞怒嗆

狂用手肘碰女子身體！被抓包惱羞怒嗆

母女報警揪板南線潑精狼　結果不起訴

母女報警揪板南線潑精狼　結果不起訴

關鍵字：

中壢火車站強吻性騷擾

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

結婚5年…蕾媽認了「後悔嫁給宥勝」！

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

浪汪翻垃圾　她叫菜市場名尷尬了

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

豪門艷妻被冷落偷情司機！「右手掌、2小腿全被砍斷」

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

更多

最夯影音

更多
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？
海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面