中壢車站強吻3歲女童…親完轉身裝沒事！她天真喊：有人親我嘴嘴…媽自責淚崩

▲中壢車站疑似外籍勞工性騷擾女童，女童母親PO網曝全程。（圖／記者賴文萱攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃園中壢火車站27日晚間發生一起疑似性騷擾女童案件！一名吳姓女子帶著3歲女兒到車站搭車，沒想到還沒進到車站，一名陌生人就走上前，隨後彎腰、雙手捧著女童的臉，快速嘴對嘴，「啵」的一聲親了女童一口後，隨即快步離開，讓女子措手不及。女子事後將事發經過PO網並報警，表示自己相當自責又生氣，也希望能夠提醒其他民眾要小心注意。

吳女表示，27日晚間8時許她帶著女兒到中壢火車站準備搭車回台北，當時她剛從娘家媽媽的車上下車，一手拿著行李，一手牽著女兒，但才走沒幾步，一名外表中性的陌生人就突然朝她走來，隨後彎腰、雙手還捧著女兒的臉，快速嘴對嘴，甚至還發出「啵」的一聲親了一口後，快速離去。

當下吳女嚇得趕緊將女兒拉開，但已來不及，於是大聲「欸」的示意對方，然而，當時該人後方的其他友人還轉頭看她，隨後對著該人說了些她聽不懂的話，「我猜測是外籍勞工」，接著便互相笑了一下後繼續往車站裡走，「我很驚慌很害怕，旁邊滿滿都是外籍勞工、台灣的計程車司機大哥，都在看著我，沒有人有任何反應」。

▲中壢火車站陌生人強吻女童，媽媽嚇傻報警。（圖／當事人提供）

吳女提到，當時女兒也被對方舉動嚇了一跳，還天真說道，「媽媽，那個人親我嘴嘴」，讓她相當自責，事後顫抖著撥打電話給老公，但已被嚇得語無倫次，直到冷靜下來後，她趕緊將女兒帶到車站對面替女兒漱口，並用濕紙巾擦嘴巴，接著撥打110報警，但因她當時已搭上離開中壢的計程車，警方則向她表示，可回到戶籍地後再到警局提告。

吳女28日晚間再度赴警局報案，警方也立刻著手處理，目前交由中壢警分局介入偵辦。不過經過了一天一夜，吳女情緒仍未平復，回想起事發經過仍心有餘悸，於是決定在網路上曝光事件經過，「到現在也想哭，又傷心又生氣又自責又擔心」。

▲女童母親崩潰PO文，提醒其他人能多加注意。（圖／翻攝臉書）

吳女表示，她自責自己平常戴口罩做得很確實，卻因為疫情減緩、天氣炎熱，而沒讓女兒帶口罩，「我太失職了！」而也生氣，「為什麼能有這種人，對著一個三歲小女孩性騷擾，擔心那個陌生人會不會有什麼疾病，我女兒會不會生病。」另外，也提醒媽媽們，單獨帶孩子出門時要小心注意，「經過火車站也要多多保持警惕！！」

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