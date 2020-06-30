撞擊畫面曝！三寶國道橫向鬼切3車道　賓士怒擠回去撞護欄…網驚：遇到對手了齁

記者陳韻如／桃園報導

桃園國道2號機場支線29日發生一起追撞車禍！現場一輛賓士車與一輛白色本田自小客車發生擦撞，導致白車撞擊內側護欄，瞬間揚起陣陣白煙，而賓士車則是滑行至外側車道，碰撞護欄後才停在路肩，畫面相當驚悚。

▲三寶國道鬼切3車道，賓士怒擠回去撞護欄。（圖／翻攝爆料公社）

這起事故發生在29日下午3時許，整個過程被後方轎車的行車紀錄器錄下，而是主事後也將畫面PO上網。不過，從畫面中可以看見，事故會發生，全因白車任意變換車道惹得禍。

▲賓士車一路將白車幾回內側車道，直到撞上護欄才罷手。（圖／翻攝爆料公社）

透過畫面可以看到，事發當時，白車原先行駛在內側哥到，卻突然打起右方向燈變換車道，一路切換到最外側，險些與賓士車發生碰撞。而白車這一切，似乎惹怒了賓士車主，決定來個反擊，不斷向左切換車道，將白車逼回內側，但這還不夠，賓士車一路進逼，直到白車撞上內側護欄，賓士車才慢慢滑行至外側路肩，輕碰了外側護欄後才停下。

▲賓士最後也慢慢滑到外側車道停在路肩。（圖／翻攝爆料公社）

事故現場瞬間揚起陣陣白煙，整個過程短短不到30秒，但畫面卻相當驚悚，讓不少網友看了直呼，「可憐啊～遇到對手了齁！」、「白車可能沒遇過比他還要瘋的一台車吧」、「當三寶遇上三寶就...」。

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