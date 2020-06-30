2小時影片傳輸只要3.6秒！　蔡英文：政府加速投資合組「5G國家隊」





▲蔡英文預告5G時代來臨。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文30日上午出席「中華電信5G啟用典禮」時表示，5G開台後，政府會加快5G基礎建設的部署，並在4年內投入超過200億元資金，透過鬆綁法規、調整技術和資金門檻，活絡市場，健全5G產業生態系發展。她也透過臉書分享消息，邀請民眾一起迎向5G的時代。

蔡英文透過臉書與網友互動，「我想問問大家，在我的臉書上，有沒有經歷過2G、3G時代的朋友呢？來簽到一下吧！」



蔡英文提到，僅僅是在20年前，當時的行動通訊，只能傳送文字簡訊。今天中華電信5G開台，台灣正式進入5G時代。4G時代，兩小時的影片要傳輸6分鐘，5G時代只要3.6秒。這就是科技的進步。



蔡英文指出，5G有「高頻寬」、「低延遲」、「大規模聯網」三大特性，不只可以滿足個人通訊需求，還可以實現物聯網各種應用服務，創造更多領先的商機。



蔡英文預告，接下來，5G的應用，可以加速自駕車、無人機、智慧交通、智慧醫療、智慧城市的發展。政府也會加速投入資金、鬆綁法規、活絡市場，和電信業者一起組成「5G國家隊」，共同健全產業生態系。

▲總統蔡英文出席中華電信5G啟用典禮（圖／記者周宸亘攝）