梁振英抓違反國安法人士　提供線報最高賞百萬港幣　

▲香港前特首梁振英。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

港版國安法30日通過後，香港政壇掀起一股退黨、解散潮，前特首梁振英更在臉書發文，表示他發起成立的《803基金》將懸賞危害香港國安的本地及其他地區人士，若提供有關情報，最高可獲得港幣100萬元獎勵。

「港版國安法」的草案全稱是《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》，中共全國人大常委會上午表決通過，一般預料，最快7月1日會正式生效。

法案通過後，成立於2015年的「香港民族陣線」隨即透過臉書發表聲明，「遣散所有香港地區成員（包括發言人在內），唯海外分部繼續運作。遣散不代表停止，本組織海外分部將會接手目前全部工作，並於海外繼續推動香港獨立，直至勝利為止。」

除了香港民族陣線之外，香港眾志三位創黨元老，黃之鋒、羅冠聰以及周庭稍早也在臉書上發文， 宣布退出所屬政黨，未來將以個人名義持續奮鬥。沒多久，香港眾志也表示，「本會現時運作將難以持續，深感必需化整為零，眾人應以更靈活的方式繼續投入抗爭，現宣佈即日起解散及停止一切會務。」

至於一直捍衛香港正統性的梁振英，則一路在臉書發文，更新上述政黨團體的動態，甚至以「鼠輩」形容他們。梁振英中午還發文，表示《803基金》祭出懸賞，賞金最高可達100萬港元，鼓勵舉報及協助拘捕違反《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的本港及其他地區人士、提供在逃犯罪人士現況以及提供任何其他有關情報。

▲梁振英發文懸賞舉報違反國安法人士。（圖／記者黃彥傑攝）