　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

欠千萬廣告費不還　騰訊起訴老乾媽爆商場大戰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼騰訊。（圖／CFP）

▲騰訊起訴老乾媽。（圖／CFP）


記者陳政錄／綜合報導

大陸的互聯網巨頭騰訊、「國民品牌」老乾媽公開對槓！據中國裁判文書網今天發布的一則民事裁定書內容顯示，由於服務合約糾紛，法院同意原告騰訊請求，查封、凍結被告老乾媽公司名下，價值1624.06萬元人民幣的財產。

騰訊公司稍早向陸媒《新京報》等證實確有此事，表示起因係老乾媽在騰訊平台上，投放了價值千萬元人民幣的廣告，但長期拖欠沒有支付，導致騰訊迫於無奈，依法起訴，申請凍結老乾媽應支付的欠款金額。

▲▼老乾媽百度百科跟老乾媽官網。（圖／）

▲老乾媽是大陸國民辣醬品牌。（圖／取自老乾媽官網）

騰訊與老乾媽是在2019年3月，簽訂《聯合市場推廣合作協議》，騰訊履行相關義務後，指控老乾媽未依照合約約定付款，多次催繳仍分文未獲，對此，老乾媽公司尚未做出回應。

廣東省深圳市南山區人民法院的民事裁定書內容顯示，原告（騰訊）與被告老乾媽銷售公司、老乾媽有限公司服務合約糾紛一案中，騰訊的申請符合法律規定，裁定查封、凍結被告名下價值1624.06萬元的銀行存款或查封、扣押其等值的其他財產。

老乾媽是一款中國大陸的國民辣椒醬品牌，創立於1996年，由創始人陶華碧一手打造，20多年拓展到全球30多個國家，2019年營收破50億元人民幣，年增率14.43%。

騰訊科技股份有限公司是中國大陸規模最大的網際網路公司，由馬化騰及其團隊於1998年創立，擁有微信、微博、QQ等社交平台，還有騰訊遊戲等核心業務，2019年營收3773億元人民幣，市值4.71兆港元。

►他奶奶的美麗小秘訣喔

ET快訊
快訊／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」…3人送醫
快訊／午後雷雨彈開炸！　中部以北10縣市「大雨特報」
上官網買特斯拉Model 3突當機！他狂按「確認」2hrs…
兇嫌逃逸畫面曝！社區訪客紀錄留假名　前女友「心臟被捅破」慘死
蘿莉塔碩士高學歷遭質疑「有畢業嗎？」　亮出2大鐵證回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蓬佩奧加碼反制「港版國安法」　趙立堅：中國不是嚇大的

「港版國安法」上路在即　陸委會：提供港人必要的協助

再有組織解散！香港眾志宣布「停止一切會務」　更靈活投入抗爭

反制港版國安法　學者：在美陸企將遇報復性對待

欠千萬廣告費不還　騰訊起訴老乾媽爆商場大戰

中國出現「豬流感2.0」！「人傳人」恐引起下一波全球大流行！

香港民族陣線「港本部」遣散　台北、英國分部接手「港獨工作」

閨蜜借錢不肯還！她討債收到「老公私密床照」...下秒崩潰吼：活不下去了

搭電梯好心幫開門！8歲男童遭綁走「毒打渾身血」　兇嫌母道歉：給我孩子機會

白T男被父親當街捅死！腹部漫鮮血無力倒地...一頓晚飯爆殺機

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

洪孟楷遭勒脖怒嗆「殺人行為」 吳秉叡：多少會拉扯，請他成熟點

三倍券7/1預購或7/15到郵局領取　經長王美花：禁止私下現金交易

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

李瑞鎮「真實嘉賓啥都不做」車勝元狂唸！　一坐下洗碗...羅PD動用搖臂攝影+慢動作

蓬佩奧加碼反制「港版國安法」　趙立堅：中國不是嚇大的

「港版國安法」上路在即　陸委會：提供港人必要的協助

再有組織解散！香港眾志宣布「停止一切會務」　更靈活投入抗爭

反制港版國安法　學者：在美陸企將遇報復性對待

欠千萬廣告費不還　騰訊起訴老乾媽爆商場大戰

中國出現「豬流感2.0」！「人傳人」恐引起下一波全球大流行！

香港民族陣線「港本部」遣散　台北、英國分部接手「港獨工作」

閨蜜借錢不肯還！她討債收到「老公私密床照」...下秒崩潰吼：活不下去了

搭電梯好心幫開門！8歲男童遭綁走「毒打渾身血」　兇嫌母道歉：給我孩子機會

白T男被父親當街捅死！腹部漫鮮血無力倒地...一頓晚飯爆殺機

今年出不了國「省了不少錢？」網秒吐槽花更多　猛怨：國旅被宰得更慘

LIVE／大同市場派完敗　召開記者會對外說明

村長未積極反採礦…村民火大　宜蘭中華村7/4罷免投票！147票定生死

蓬佩奧加碼反制「港版國安法」　趙立堅：中國不是嚇大的

驚覺靠近醫院！　GPS汪「瞳孔地震」望奴才：說好兜風？

送貨員愛上狩獵…網路買5把長槍自學改造　三峽山區打獵被警盯上

0元住5星...老爺11家飯店「3大省錢攻略」！4飯店瘋搶三倍券商機

藍營全力反陳菊擔任監察院長　賴清德建議國民黨這麼做…

快訊／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」…3人送醫救治

包種茶消失！奴才「循線緝捕」逮二哈　網笑：家賊難防

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

大陸熱門新聞

大陸出現「豬傳人」新型流感病毒

幼童洗澡慘遭「硫酸淋頭」全身冒白煙溶化了

校園遭4樓抱摔！14歲國中生臟器摔爛重殘

8歲男搭電梯被綁　遭陌生男毒打

街口擺箱屍！25歲紅衣女「塞5個香包」腐爛亡

金凰珠寶「假黃金」質押融資665億...涉及15家信託

母女端午節過馬路遇車禍一死一傷

港版國安法表決通過！

流浪漢失憶十多年！真實身分曝光超驚人

奴才狂PO貓主子「霸氣美照」 下秒被逮捕！

黃之鋒宣布退出香港眾志

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

趙立堅：中國堅持「人民、生命至上」

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

更多熱門

相關新聞

謝金河：美國驅趕中資股　接下來可能回港上市的是這兩檔！

謝金河：美國驅趕中資股　接下來可能回港上市的是這兩檔！

財信傳媒董事長謝金河昨（24）晚在臉書發文指出，香港股市目前出現龍頭爭奪戰，也就是阿里巴巴、騰訊，市值較勁中。整體來看，美國證監單位對中資股監管趨嚴，眾多中企可能相繼回港上市，香港資本市場會變成中企集資的大本營，港股會愈來愈有中國特色！

騰訊飆破500港元　市值擠下阿里巴巴

騰訊飆破500港元　市值擠下阿里巴巴

捷運廣告報好康！　夏日好玩、好吃一把抓

捷運廣告報好康！　夏日好玩、好吃一把抓

BALENCIAGA 秋季廣告超感人

BALENCIAGA 秋季廣告超感人

臉書拒分享廣告收入　不登新聞也OK

臉書拒分享廣告收入　不登新聞也OK

關鍵字：

騰訊老乾媽廣告商戰

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

參賽者拿豬血糕對決！老外評審呆

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

曾認對小鬼有好感　Debbie曝感情狀態

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

大陸出現「豬傳人」新型流感病毒

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

鬼鬼認「暗戀1個人10年」網點名2男星

東區ZARA前車震　下場曝光

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

更多

最夯影音

更多
曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！
民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面