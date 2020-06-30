欠千萬廣告費不還　騰訊起訴老乾媽爆商場大戰





▲騰訊起訴老乾媽。（圖／CFP）



記者陳政錄／綜合報導

大陸的互聯網巨頭騰訊、「國民品牌」老乾媽公開對槓！據中國裁判文書網今天發布的一則民事裁定書內容顯示，由於服務合約糾紛，法院同意原告騰訊請求，查封、凍結被告老乾媽公司名下，價值1624.06萬元人民幣的財產。

騰訊公司稍早向陸媒《新京報》等證實確有此事，表示起因係老乾媽在騰訊平台上，投放了價值千萬元人民幣的廣告，但長期拖欠沒有支付，導致騰訊迫於無奈，依法起訴，申請凍結老乾媽應支付的欠款金額。

▲老乾媽是大陸國民辣醬品牌。（圖／取自老乾媽官網）

騰訊與老乾媽是在2019年3月，簽訂《聯合市場推廣合作協議》，騰訊履行相關義務後，指控老乾媽未依照合約約定付款，多次催繳仍分文未獲，對此，老乾媽公司尚未做出回應。

廣東省深圳市南山區人民法院的民事裁定書內容顯示，原告（騰訊）與被告老乾媽銷售公司、老乾媽有限公司服務合約糾紛一案中，騰訊的申請符合法律規定，裁定查封、凍結被告名下價值1624.06萬元的銀行存款或查封、扣押其等值的其他財產。

老乾媽是一款中國大陸的國民辣椒醬品牌，創立於1996年，由創始人陶華碧一手打造，20多年拓展到全球30多個國家，2019年營收破50億元人民幣，年增率14.43%。

騰訊科技股份有限公司是中國大陸規模最大的網際網路公司，由馬化騰及其團隊於1998年創立，擁有微信、微博、QQ等社交平台，還有騰訊遊戲等核心業務，2019年營收3773億元人民幣，市值4.71兆港元。

►他奶奶的美麗小秘訣喔