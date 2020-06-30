100kg後母虐死9歲兒！塞行李箱7小時「泰山壓頂」踩跳…開吹風機灌熱風

記者羅翊宬／編譯

南韓忠清南道天安市一名9歲男童，6月1日開學時疑似不慎弄壞遊戲機觸怒繼母，被繼母關在狹窄密閉的行李箱活活悶死。警方調查後發現，男童數度向繼母求饒，但身材壯碩、肥胖的繼母以目測百公斤重的身體重壓行李箱、在行李箱上踩跳，甚至拿吹風機灌熱風，導致男童缺氧傷腦，住院3天後死亡。檢方依殺人罪嫌起訴該繼母。

根據《韓國日報》報導，大田地檢天安支廳29日以殺人、虐待兒童、特殊傷害等罪嫌羈押起訴繼母。檢方指出，40多歲的繼母6月1日中午以男童說謊為由，將男童強行塞入長71.5公分、寬50公分、高29公分的行李箱內長達3個多小時，直到下午3時20分，因為處於驚嚇中的男童在行李箱小便，於是又將男童塞入更狹窄，長60公分、寬44公分、高24公分的行李箱，然後便出門揚長而去，和朋友喝咖啡、聊是非。

KBS電視台時事節目《爆料者們》（제보자들，暫譯）指出，在該日的行程與美食名單中，繼母除和朋友吃肋排、冷麵，還到咖啡廳續攤，享用悠閒的午後時光，似乎忘了被自己關在行李箱內，無法喘氣的9歲繼子。

▲節目爆料，繼母虐完9歲童，和閨密「喝咖啡聊是非」。



根據調查結果，男童生前曾數度向繼母哭訴「沒辦法呼吸」，但繼母非但置之不理，甚至毫無同理心地拿出吹風機，往行李箱內灌熱風，還使出「泰山壓頂」技倆，踩上行李箱蹦蹦跳跳，根本是刻意置男童於死地。男童當日晚間7時25分（當地時間）停止呼吸、心跳被緊急送往醫院，但3天後還是因缺氧回天乏術。

檢方指出，早從去年7月起至今，男童便高達12次遭繼母以瑜珈環毆打頭部，5月5日兒童節更因頭部受傷送往醫院治療，儘管當時醫療團隊發現男童身體出現瘀青後，以「虐待兒童」罪嫌向警方報案，但警方卻未積極處置，導致悲劇發生。

警方以違反兒童虐待犯罪處罰條例上的虐待兒童致死罪嫌將繼母移交檢方，26日以虐待兒童等罪嫌將男童生父一併移交檢方；檢方則一致認為繼母有意殺害男童，以殺人、虐待兒童致死等罪嫌起訴。

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