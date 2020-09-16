7小時空白...女研究員遭勒斃「離奇無抓痕」　清潔工颱風前夕棄屍

▲警方已逮捕67歲的嫌犯，但仍無法釐清確切死因與動機。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本熊本大學女研究員楢原知里7日上午被發現陳屍在一處水溝內，由於死者身上沒有攜帶任何能夠證明身分的物品，警方一度無法確認身分，因此公開死者肖像畫，死者母親認出後，才確認身分。案發後警方隨即展開調查，並在13日逮捕涉嫌遺棄死者屍體的67歲嫌犯熊谷和洋。據了解，熊谷之前曾經在楢原知里住的大廈中擔任清潔工，且擁有死者聯絡方式，警方正在深入追求其中關聯與犯案動機。

根據《西日本新聞》報導，由於事發當晚正是颱風前夕，因此路上行人十分稀少，幾乎沒有任何目擊民眾提供有關6日晚間5時至深夜的消息，宛如空白的7小時。警方15日表示，嫌犯已坦承殺害被害人，並以殺人嫌疑再逮捕熊谷和洋。

楢原知里4月才剛到熊本大學任職，7日上午8時半就被路過民眾發現陳屍於熊本市的一處水溝。據悉，熊谷和洋先前曾在死者承租的公寓擔任清潔工，雖然兩人並沒有密切的接觸，但熊谷和洋卻取得死者的聯絡方式。調查人員研判，兩人之間應該是有過什麼約定，但詳細內容不明。

警方案發後曾在棄屍現場附近的熊本大醫院立體停車場找到楢原知里的後背包，包包內放有錢包，而錢包裡的錢沒有被取走，因此初步排除是謀財害命。經法醫相驗後，確定楢原知里的死因為窒息死亡，由於脖子上並未發現明顯勒痕，懷疑是被嫌犯用手勒斃。另外，由於法醫並未在死者的脖子上發現掙扎時的抓痕，指甲內也沒有第三人的皮膚碎片，因此懷疑她是在沒有意識的情況下遭到殺害。

現年35歲的楢原知里7日上午被一名路過男子發現，陳屍於水溝內，當時她身穿黑色長褲、藍色襯衫、灰色襪子以及白底帶有淺藍色條紋的球鞋，除此之外，頭上還夾著一個桃紅色的髮夾。據了解，楢原知里6日晚間5時與友人分開後就徹底失聯，她的母親8日晚間見到肖像畫後，驚覺有異，因此連忙聯絡警方，並前往認屍，最終確認死者的確為自己的女兒。

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