南韓統一部長訪板門店！慶「平壤共同宣言」2周年　籲重建韓聯辦

▲南韓統一部長李仁榮（右4），上任後首度到板門店巡視。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓統一部長李仁榮（이인영）今（16）日上午造訪板門店共同警備區（JSA），針對《919平壤共同宣言》2周年召開記者會，內容中談及南北兩韓為「密不可分的命運共同體」，雙方應儘速修復溝通管道、包括重建先前被炸毀的開城韓聯辦事務所，擴大在醫療保健、防疫、氣候環境變遷等領域上的人道合作規模，建構南北韓、美國三方間相互信賴的關係。

李仁榮就任統一部長後，首度到板門店視察。對於北韓先前炸毀開城韓聯辦事務所，表示非常遺憾，「不過金正恩委員長也於此後表示暫時擱置對韓韓的軍事行動，被視為是在避免引起雙方進一步的軍事緊張上所做出的努力。」

根據韓媒《News1》、《韓聯社》報導，李仁榮在記者會上引用《羅馬法》的「有約必守」原則，向北韓（朝鮮）呼籲應遵守、履行協議，重啟雙方間的交流，「（南韓）政府為履行南北共同宣言，打算先從雙方可以馬上達成的人道支援領域與交流合作領域上，進行小規模的接近，以此為出發點，再次建立起雙方間的信賴。」

▲南韓統一部長李仁榮走上徒步橋，高度肯定簽署兩韓協議。（圖／達志影像／美聯社）

他在記者會上發表計畫，若新冠肺炎（COVID-19）疫情能趨緩，考慮從10月起儘速重啟開放板門店觀摩、DMZ和平之路，並提議能於中秋節（추석，韓文稱秋夕）前在板門店完成小規模的兩韓離散家族重逢會，「若欲在金剛山或板門店舉辦離散家族相逢會，似乎時間已不充裕。只要下定決心，我堅信還是能透過視訊會議的方式來達成。」

李仁榮高度評價《919平壤共同宣言》，認為應肯定南北兩韓元首在簽署協議時的決斷能力，「與2017年韓半島（朝鮮半島）戰爭一觸即發的緊張局勢相比，如今雙方間在軍事上所面臨的緊張局勢早已緩解，國民們可以親自感受到何謂和平。」

報導指出，他還順便視察JSA警備大隊、自由之家、軍事停戰委員會會議室、徒步橋、和平之家等。

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