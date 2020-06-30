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前美海軍太平洋艦隊情報官：澳洲應強勢援助南太島國　阻止解放軍滲入

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▲ 奈法爾警告，澳洲需盡力幫助太平洋周遭島國，阻止中國海軍滲入南太平洋。（圖／達志影像）

實習記者羅明輝／綜合報導

前美國海軍太平洋艦隊情報官法奈爾（Jim Fanell）近日提到，北京正透過對吉里巴斯（Kiribas）「釋出援手、提供龐大金援」，一步步提升在南太平洋的影響力。他特別呼籲澳洲政府，有必要採取「包裹援助」方式，盡全力幫助太平洋周遭島國，否則解放軍艦、軍機可能很快就會頻繁出現在當地水域、航道，對澳洲的權力也會構成影響、威脅。

根據雪梨「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，法奈爾說明，吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）在幾個月前才剛結束與台灣的邦交，與中國復交，這次成功連任，顯示出北京在南太平洋的影響力已經加深。他強調，「北京很可能與吉里巴斯談條件，給予龐大金援，讓中國能夠更加掌握南太平洋的消息流動，享受專屬特權」。


▲吉里巴斯總統馬茂連任成功。（圖／路透）

部分專家分析，中國接下來將會鎖定吉里巴斯的聖誕島，作為建立海軍基地的下一個目標。對此，法奈爾警告，如果澳洲繼續坐視不管，那麼南太平洋島國遲早會看到解放軍海軍艦艇、空軍軍機頻繁出現當地水域與航道。

法奈爾表示，透過像吉里巴斯這樣「一帶一路」創建出的新同伴，中國能夠使國際秩序導向對他們有利的一方，若澳洲不向中國屈服、不願意配合，他們也能馬上對澳洲做出懲罰。

法奈爾建議，澳洲應強勢支援太平洋島國，同時與美、日、台對話，找出幫助這些島國全面解決國內問題的方法。畢竟吉里巴斯位處世界最大鮪魚帶中心，目前澳洲當務之急就是搶在中國前，幫助吉里巴斯建立完善的捕魚業。

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