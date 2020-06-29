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澳洲被爆竊聽陸使館　陸外交部：只是冰山一角

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▲▼澳洲被爆竊聽陸使館。（圖／翻攝環球時報）

▲陸方在使館內發現竊聽裝置。（圖／翻攝環球時報）

記者蔡紹堅／綜合報導

陸官媒《環球時報》近日報導，澳洲安全情報部門長期在中國從事間諜情報活動，包含設立情報站，在中國駐澳使館安裝竊聽器等。大陸外交部發言人趙立堅29日表示，「五眼聯盟」長期對外國政府實施竊聽、監控，此次情況恐怕只是冰山一角，「奉勸澳洲一些人少做雞鳴狗盜的事，為促進世界和平穩定貢獻正能量。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

趙立堅在例行記者會上指出，「五眼聯盟」情報合作長期違反國際法和國際關係基本準則，對外國政府、企業和人員實施大規模、有組織、無差別的網路竊聽、監聽、監控，這早已是世人皆知的事實，「澳洲作為『五眼聯盟』重要成員，一貫熱衷在有關國家開展間諜情報活動，此次披露出來的情況，恐怕只是冰山一角。」

趙立堅提到，一段時間以來，澳洲部分人士和媒體熱衷炮製各種聳人聽聞的中國間諜案、中國滲透論，卻從來沒有拿出哪怕一個實實在在的事例，反倒是澳洲對中國從事間諜活動有這麼多的實錘證據，「澳方一邊肆意竊取別國信息和數據，危害別國主權和安全，一邊卻偽裝成受害者，四處散播謠言，製造對抗，上演一出出『賊喊捉賊』的鬧劇，完全喪失了起碼的底線，應當給中國人民和世界人民一個交代。」

▼發現竊聽裝置後，陸方重建了使館。（圖／翻攝環球時報）

▲▼澳洲被爆竊聽陸使館。（圖／翻攝環球時報）

趙立堅表示，中國始終不渝地走和平發展道路，堅定不移奉行互利共贏的對外開放戰略，致力於在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作關係，推動構建人類命運共同體，「中國在世界各地區開展的對外合作，受到世界各國人民普遍歡迎，我們沒有必要也沒有興趣去干涉別國內政。」

趙立堅指出，同時，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。反對任何外部勢力干涉中國內部事務的決心堅定不移。

趙立堅強調，奉勸澳洲一些人，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，少做一些雞鳴狗盜的事，少說一些無中生有的話，為促進世界和平穩定和國家間的互信合作貢獻正能量。

▼陸方從澳洲間諜身上起獲的情報經費、間諜工具。（圖／翻攝環球時報）

▲▼澳洲被爆竊聽陸使館。（圖／翻攝環球時報）

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