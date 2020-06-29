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被嗆「成熟一點」　洪孟楷秀勒頸影片：保留提告權利

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▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突 吳秉叡鎖喉洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團攻占立法院議場現衝突，吳秉叡鎖喉洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

藍綠立委29日上午在立法院議場上演肉搏戰，搶占主席台。國民黨主委洪孟楷指控民進黨立委吳秉叡勒住他的脖子往後拉，他也拿出驗傷單證明被診斷為頸部挫傷。對於被吳秉叡說要成熟一點，還說雙方是互相拉扯，洪孟楷不甘示弱在臉書秀出影片，除了強調畫面會說話，更質疑「勒脖、拉頸現行犯」是民進黨蔡英文所指使。

洪孟楷29日晚間在臉書表示，有一句話「贏賭不要還要贏話」，但吳秉叡在議場從「背後」以手臂勒住他的脖子，使勁往後拖，這種形同勒脖、拉頸「殺人」的行為，吳秉叡別轉移焦點，「更要請問蔡英文主席，這是你所指使的嗎？」

▲▼洪孟楷拿出驗傷單。（圖／記者徐政璿攝）

▲洪孟楷拿出驗傷單。（圖／記者徐政璿攝）

洪孟楷指出，雙方不是互相拉扯，吳秉叡是從背後勒脖，因無預警所以他無從閃躲，這也不是如吳秉叡以「他50幾歲、孟楷30幾歲」就想規避意圖傷人的事實，他們不是在打架，國民黨占據主席台是為了訴求，監察院提名的爭議不當，50歲的吳秉叡企圖殺人也是殺人，吳秉叡當過法官，難道對被背後勒喉可能致人於死的危險動作，沒歉意也不願檢討？真的只讓人想到最近美國「佛洛伊德-我不能呼吸」事件。

洪孟楷提到，他已驗傷，也確定是頸部挫傷，他保留提告的權利，但無論提告與否，重點是民進黨的當主席蔡英文認同綠營立委這樣的殺人行為？請蔡英文出來說明面對。

另有綠委指控先對女立委動手，洪孟楷強調，這是百分之百的假新聞、更是惡意的轉移焦點，在這次議場攻防，他對於女性沒任何肢體上的不尊重，這樣的指控是人格上的污衊，他無法接受，請別以訛傳訛，更請放話者自重，而民進黨執政後的「暴力黨」本質還是沒變，號稱民主進步，實為暴力攻擊，是最大的諷刺。

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