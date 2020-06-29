辦10萬紓困貸款「2個月剩6千」他急求助！花法一曝光　網怒：浪費國家資源

▲政府前幾個月曾推勞工紓困貸款。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

政府前幾個月曾推出10萬紓困貸款，讓經濟暫時受到影響的人能喘口氣，沒想到事隔不到3個月，就有人花光光！事主在PTT的Gossiping板上發文，說他4月的時候辦紓困貸款，10萬元拿來買了新電腦、新手機，「等發現到事情不太對勁的時候帳戶已經剩6000塊了」，忍不住問卦「紓困貸款的10萬快花完該怎麼辦？」

這位網友文中表示，「4月的時候紓困貸了10萬下來，人生第一次拿到那麼多錢，想說謹慎點用」，沒想到他不敵物慾，馬上組了新電腦、買了新手機，還在一堆手機遊戲裡消費、課金，等他發現事情不太對勁的時候，才發現10萬塊已經被他花剩6000元。事主忍不住求助，「我上班扣掉生活費一個月頂多存3000，請問我的下一步應該？」

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▲PO文者說自己花紓困金買手機，還課金手遊。（示意圖／pixabay）

事主的花法引起撻伐，網友一陣開酸，「浪費國家資源，是請X小」、「10月之後每個月要還3000了」、「你的10萬至少發揮效用促進消費了，剩下的你就慢慢還吧」、「這是借款不是零用錢耶」、「沒個月3000塊還不起？很多人都貸不到，你在靠北X小」、「窮人會窮一輩子、無法翻身，真不是沒有原因的，呵呵！」

不過，也有人發現這段文字曾出現在別的論壇，認為原PO並不是事主，「騙人，紓困貸款是5月，請問你4月怎麼拿到」、「希望你是反串的，如果不是，祝福你喔！」

根據統計，銀行辦理紓困振興貸款18日已突破1兆元，金管會主委黃天牧表示，銀行對產業借款的及時雨，不見得對銀行不利，反而可強化資產品質。此外，金管會預計7月1日舉行第1階段績優銀行頒獎，除了提供3大獎勵措施外，同時也要求銀行對績優分行與行員，給予「具體」的獎勵，如加薪等方式。