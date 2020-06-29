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豬肉滿福堡加蛋買一送一　LINE酷券聯手麥當勞限時3天要送15萬份

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▲豬肉滿福堡加蛋買一送一　LINE酷券聯手麥當勞限時3天要送15萬份。（圖／LINE酷券提供）

▲LINE酷券聯手麥當勞限時3天要送15萬份豬肉滿福堡加蛋買一送一。（圖／LINE酷券提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE酷券今（29）日宣布攜手麥當勞推出兩檔夏季活動「早安加油日 吃滿福保好運」，從今日中午12時起至7月1日止，一連三天每日中午12時至晚間11時59分在LINE酷券平台每日開放5萬份豬肉滿福堡加蛋買一送一限量搶購，總計要送出15萬份優惠，也可以贈送給朋友傳遞好運。

LINE酷券表示，今年上半年防疫期間，餐飲外帶讓LINE酷券中的速食電子票券的銷售，比去年同期大幅成長近2倍，而且用戶購買LINE酷券贈送給親友的比例在今年4月已超過4成，顯示社群互動也帶動電子票券的需求。

LINE酷券指出，另一檔活動則是從即日起至今年7月28日止，LINE酷券將推出5組滿福系列組合，除搭配10% LINE POINTS 點數回饋活動，兌換商品還可集章，每集滿6個章即可得到LINE POINTS 60點，最多可獲得高達300點，而且都是限額活動，先搶先贏。

▲豬肉滿福堡加蛋買一送一　LINE酷券聯手麥當勞限時3天要送15萬份。（圖／LINE酷券提供）

▲LINE酷券聯手麥當勞推出兩檔夏季活動：連結。（圖／LINE酷券提供）

LINE酷券說明，速食及早餐品項銷售狀況長期穩定，自今日起至7月1日止推出「早安加油日 吃滿福保好運」，每日中午12:00用戶打開LINE酷券官方帳號，即可搶購豬肉滿福堡加蛋買1送1活動，可選擇自用或送給親友，購買成功後，只要出示手機條碼讓店員掃描後，即可完成兌換。

LINE酷券強調，未來將持續依據消費者的需求以優惠的價格推出多元化的商品品項組合，再加以 LINE POINTS 點數回饋活絡點數消費循環，像是去年9月開始與麥當勞合作後推出「萬薯齊發」就在LINE酷券免費發送1萬包中薯，活動開跑2分鐘內即發送完畢，引發當日社群話題炫風。

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