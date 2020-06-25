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麥當勞衛生紙長短不一樣　她困擾10多年「實驗破解了」！網笑翻...員工解答

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麥當勞衛生紙長短不一樣　她困擾10多年「實驗破解了」（圖／翻攝Dcard）

▲麥當勞衛生紙對折後有長邊和短邊。（圖／翻攝Dcard）

記者黃君瀚／綜合報導

到麥當勞用餐，你是否曾注意到，隨餐所附折起來的衛生紙長短不一？就有女網友10多年來被這問題深深困擾著，直到近日她點了小杯飲料，終於破解了背後奧秘，原來是為了能完美擦拭水珠，不過這樣的說法被員工否認！

女網友23日下午在Dcard貼文，表示從小到大吃麥當勞時心中一直有個疑惑，就是衛生紙的長度暗藏玄機，明顯一邊長、一邊短，「為什麼不要對折，像一般衛生紙那樣？」

請繼續往下閱讀...

直到這一天，平常不喝飲料的她點了1+1組合餐配無糖綠茶，這時發現杯子外濕濕的一大片，拿著喝不太舒服，於是就順手把衛生紙貼上去，「登登登！竟然不偏不倚剛剛好，發現生活知識，小確幸！」她相當興奮，馬上把這偉大的觀察PO網上，驕傲著破解了困擾數十年的懸案，「有沒有人的成就感來自生活知識呢？」

麥當勞衛生紙長短不一樣　她困擾10多年「實驗破解了」（圖／翻攝Dcard）

▲女網友點小杯飲料，意外發現衛生紙妙用。（圖／翻攝Dcard）

實驗成果圖PO出後網友直呼長知識，「奇怪的姿勢增加了」、「如果你把衛生紙整個打開，可以繞一圈杯子外圍，不過會差一點點」。不過也有網友說，這樣不符合邏輯，「那大杯、中杯怎麼辦」、「可是長度剛好跟兩邊不一樣長，這兩件事沒關係啊」、「超商的餐巾紙也是長短不一」、「這兩件事情沒有因果關係，但是很剛好，所以好笑。」

就有在麥當勞工作4年的員工表示，長短不一背後原因很單純，就是方便拿取而已，「Rush的時候遇到摺痕朝下的會翻臉，誰放的？有夠難拿！」不少網友也是相同答案，「不對折只是為了好一次拿取一張，如果是對折很容易會一整疊拿起來，很多餐廳的紙巾都是這樣」、「有時吃完東西手髒從短邊拿取，就不會沾到其他張乾淨的」、「從邊緣拿很容易沾到其他張，從中間拿不方便也很難拿，所以做成這樣。」

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