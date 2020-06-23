只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

▲麥當勞限時3天發放早安優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

即將進入2個月的暑假，人氣連鎖速食業者「麥當勞」宣布明（24）日起至26日限時3天凡消費餐飲就免費發放1組「早安優惠券」，總價值為167元，全台預計發放135萬份，送完為止。優惠內容有早餐時段「豬肉滿福堡加蛋買1送1」、「免費薯餅」等，麥粉可要把握機會領起來。

▲麥當勞推限量雙色滿福御守新裝。

麥當勞推出限時3天「早安優惠券免費送」活動，明（24）日起至26日全天不分時段，只要至全台門市（不含歡樂送、點心站）消費餐飲、不限金額，就送1組「早安優惠券」，數量有限、送完為止。優惠內容包含早餐時段「豬肉滿福堡加蛋買一送一」、「免費薯餅」、「早餐套餐咖啡免費升級」及「脆鷄腿排烤土司送卡布奇諾」，現省167元，使用期限為6月24日至8月10日。

除外，因近期適逢畢業及考試、求職旺季，麥當勞去年打造的滿福御守新裝今年也再度回歸，將早餐時段最夯的「滿福系列」換上討喜包裝，這次有限量2色選擇，其中，藍色代表「諸事順利」、黃色代表「永堡安康」，6月24日起至8月18日都可以買到超可愛的御守，就是希望民眾「吃滿福保好運」。

另自明（24）日起至7月7日，只要跟著Youtube人氣團體「七月半」示範動作拍攝影片，並hashtag「#吃滿福保好運」、「#把好運傳出去」，將有30名幸運得主可以免費吃30天份麥當勞早餐。

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