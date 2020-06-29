要用路人「趨吉避凶」被罵爆　林佳龍還原當時狀況：是在推銷1968 APP

▲林佳龍視察端午連假路況，卻因呼籲民眾要做聰明用路人，不要自己去塞車一番話惹議。（圖／交通部）

記者賴文萱／台北報導

端午連假國旅出遊人潮大爆發，交通部長林佳龍因說出要大家「做聰明用路人」、「趨吉避凶」等字句引發爭議。他今（29）日出席活動受訪時指出，當時他是在推銷高公局1968 APP，希望大家可以多利用掌握即時路況，不過後續將會檢討高乘載管制時段、路段，也會研議差別費率等措施，會不斷改善分流方式。

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▲▼交通部長林佳龍與衛福部長陳時中到福隆海水浴場拆沙雕口罩。（圖／記者楊詩益攝）

端午連假首日國道湧現車流紫爆，國5雪隧破紀錄連32小時低於時速40公里，西半部也到入夜後才開始緩解。不過，林佳龍25日前往高公局北部行控中心視察，直指「如同高公局預估，交通量比去年增加9%」，提醒大家要「做聰明用路人」、「趨吉避凶」，「避開尖峰時間，不要自己去塞。」但此話一出，卻引來各界砲轟傲慢無上限、幹話無下限。

林佳龍今日出席2020福隆國際沙雕藝術季活動，被問及此爭議時回應，當時整個脈絡是他在推銷1968 APP、幸福公路APP，希望民眾能充分利用資訊去掌握即時路況，出發點其實是希望國人能幫助我們改善路況壅塞、分流。

▲林佳龍連假視察高公局交管中心。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍說，這次某個方面其實也引起大家注意了，因為昨天收假時候不塞車，國5也在傍晚就解除高乘載管制。他強調，畢竟路就是這麼寬，路開越多可能也會越塞，希望民眾能夠透過警廣、google map、1968 APP掌握即時路況。

他也舉例，端午連假一開始比較塞，但後來民眾真的有利用即時路況平台資訊，收假後半天在高速公路上都可以維持時速60公里，交通部會檢討改善，同時也感謝國人的配合。

至於是否擔心中秋連假塞車狀況會重演？林佳龍表示，後續會針對分流措施進行檢討，包含高乘載管制時段跟範圍，以及差別費率等等，另外，還有車牌號分流等，也都會納入進行檢討，瓶頸路段怎樣能充分進行分流，會持續努力。

林佳龍最後也呼籲民眾能多用公共運輸，如台鐵、高鐵及公路客運，或者選擇替代道路進行分流，希望尋求國人協助，選擇適當時間、路段還有交通載具上路。

▲▼林佳龍與陳時中到福隆海水浴場拆掉防疫國家隊沙雕上的口罩，宣告安心旅遊活動正式開跑。（圖／記者楊詩益攝）

今天2020福隆國際沙雕藝術季「安心旅遊．沙雕巡禮」活動正式開跑。今年度沙雕策展以「巨人的夢遊世界」為主題，結合山脈旅遊年打造沙雕藝術，為配合交通部「安心旅遊」政策訂於7月1日上路，交通部長林佳龍及衛福部長陳時中也將親自到場參加福隆沙雕巡禮的活動，將防疫國家隊沙雕上的口罩揭掉，共同宣告安心旅遊活動正式開跑。

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