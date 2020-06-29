港媒曝國安法細節：公安部副部長掌國安公署　分裂國家「可囚終身」

▲今年兩會通過港版國安法。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸人大常委會會議28日起一連三日在北京召開，或於30日表決通過「港版國安法」，草案內容隨即正式發布。據《香港01》報導，消息人士指出，「駐港國安公署」負責人將由一名公安部副部長出任，降低港人戒心；分裂國家最高可囚終身。

報導稱，目前建制派圈子盛傳，「港版國安法」將於30日上午表決通過，草案內容隨即正式發布，包括至今未曝光的四項罪行具體定義和罰則等；港府也會宣佈，於7月1日零時零分刊憲，法例即時於香港正式生效和實施。

根據早前公佈的草案說明，中央人民政府將在香港設立維護國家安全公署，將依法履行維護國家安全職責，行使相關權力，同時與國家有關機關在特定情形下，對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權。

據建制派消息透露，公署由一名公安部副部長領導，職級屬副部級官員，比現時中聯辦主任屬正部級為低。消息人士分析，北京以相對較低的副部級官員來港領導國安公署，是希望釋除港人對於國安法的疑慮。

▲黃之鋒PO文，稱法案通過後，7月1日會被抓捕。（圖／翻攝自Facebook／黃之鋒 Joshua Wong）

草案指出，駐港國家安全公署和國家有關機關在特定情形下，對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權。有屬溫和派的資深政協委員向北京高層建議，為啟動有關程式加設一層「香港因素」，在一般情況下，由特首會同將成立的高層次「國家安全委員會」，決定什麼時候到了「特定情形」的狀態，例如港府已無力自行處理時，才提請中央出手。

該消息人士還稱，國安公署負責人的人選，早於去年11月北京決定推港版國安法時已初步敲定，「所以當港版國安法在香港正式實施，中央便可宣佈國安公署負責人的任命，初期公署可以暫駐在解放軍駐港部隊軍營之內。」

另外，外界關注將實施的港版國安法有否追溯期，該消息人士透露，法例將不設追溯期，但將來在執法時，會考慮相關人士過去的行為，作為檢控的證據。至於罪行刑罰，目前政圈盛傳，分裂國家和顛覆國家政權罪的最高刑罰將為終身監禁，這與全國人大常委譚耀宗早前指最高刑罰判監10年，相距甚遠。