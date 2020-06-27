租電動車！「燈亮→沒反應」他慌了　客服憋笑破盲點！一票人簽到：長知識

▲原PO租電動機車，打給客服糗炸！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

「對不起～我沒有騎過電動車！」一名男網友驚呼，日前第一次租電動車，結果車燈亮了，車子卻沒有反應，因此不敢催油門。趕緊打給客服求救，真相超丟臉，對方憋笑回應「電動車不會有引擎聲」，當下原PO趕緊道歉掛電話，才結束這場鬧劇。文章貼出後，不少網友笑稱「你不孤單～」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》分享無敵糗事，日前與女友租了一輛共享電動機車代步，依照步驟按下電源鍵，明明車燈亮了，車子卻發出沒聲音，「反反覆覆好幾次都沒反應」，就怕遇到故障雷車，原PO嚇得打給客服求救，對話如下：

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原PO：取車後，怎麼發都沒有反應欸？



客服：車號？我幫你設定一下



原PO：XXX-XXXX



客服：側柱收起了嗎？



原PO：收了唷！



客服：車燈有亮嗎？



原PO：有啊



客服：時速表有出現數字0嗎？



原PO：有啊



客服：那就是有啊（同時發出撇笑聲音），先生～它是電動車，電動車不會有引擎聲

▲留言串釣出客服現身！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）



原PO當下恍然大悟，紅著臉回應「對不起！我沒有騎過電動車」後，隨即掛掉電話，只見一旁的豬隊友也笑到併軌。文章貼出後，網友驚呼長知識同時，有苦主也自嘲，「放心，你不是唯一，我第一次開油電汽車也是覺得莫名其妙，start按了怎麼不會發動，在那開開關關好幾次」、「第一次坐電動車，停紅燈的時候以為車熄火了」、「你不孤單，上次我家人也是不知道電動車沒有引擎聲，結果他轉動手把想催油門時，直接往牆壁撞下去了」、「像開車有ikey一樣，找鑰匙孔插， 下車找鑰匙拔」。

事後，原PO尷尬更新回應，「天啊...客服本人看到這篇文了，再次強調一下，客服態度很好唷，沒有讓我覺得不舒服或是惡意取笑，不要誤會客服人員唷！」留言串中，一名疑似客服本尊笑虧，「客服：我倒！」