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國中女師「資助」低收生泛黃衛生棉　呼巴掌長期霸凌...同學忍3年畢業才敢控訴　

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▲台中市多名學生直到畢業後，才敢出面指控導師 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲受害女學生的母親出面控訴女導師長期以暴力和言語霸凌。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一所國中陳姓導師擔任同一班3年導師，不但經常情緒大暴走，出手打學生巴掌，甚至還當著全班面前，出言羞辱並公開說出班上1名低收入戶女學生身分，送給女學生泛黃衛生棉和護墊，還自認為是好意，造成女學生重度憂全班多名憂鬱，有自殺傾向，多名學生熬到畢業後才敢出面指控，教育局已展開調查，社會局則將依違反兒少法裁罰。

▲台中市多名學生直到畢業後，才敢出面指控導師 。（圖／記者鄧木卿攝）

受女導師被控以「資助」為名，送低收女學已經穿過的生理褲和拆封泛黃的衛生棉與護墊等物品。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

台中市議員王立任、謝志忠日前分別接獲台中市某國中畢業班學生投訴陳姓導師，1名受害家長說，陳姓女老師擔任他孩子國一至國三導師，3年備受老師言語、行為羞辱，使孩子身心出現極大傷害，他試圖請孩子向學校輔導室請求協助，結果輔導室反而破壞承諾原則，透露給孩子的導師知道，殊不知導師就是迫害者，他憤怒的問「誰敢把孩子交給學校？」

▲台中市多名學生直到畢業後，才敢出面指控導師 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼多名同學出控訴女導師言語霸凌。

同班的A同學指控陳姓導師經常情緒暴走，在班上飆罵同學，聲音大到整棟大樓都聽得到，同學還指出老師採用分化、孤立，帶頭歧視班上資源班同學，甚至以成績優劣、明令成績好的同學不能與成績差的同學在一起。

▲台中市多名學生直到畢業後，才敢出面指控導師 。（圖／記者鄧木卿攝）

另外Y姓學生家長更是直言，自己孩子遭到導師打巴掌，家長說，孩子為了避免另一個同學投訴導師的小卡被導師發現，影響即將畢業的班級氣氛，在爭執過程中被導師打了一個巴掌，當天孩子回家後，他打電話向導師詢問求證，反遭導師嗆聲、掛電話。

另1 名女學生最慘，家長說，老師曾在班上不只一次公開說，「某某同學不用繳錢，因為她的家庭是低收入戶，你們全都知道嗎」，有時私下留下女兒，自稱」我是尊師耶，我這麼關心你」，言語間還出手推女兒1、20下，造成女兒精神崩潰，直言老師真的很可怕，家長哭訴「沒人救過她們」。

女學生家長說，有次老師送給一份禮物，打開一看，只有上面一件衣服是新的，下面全是穿過的，而且還有打開過、泛黃的衛生棉，還強迫接受女兒接受，造成女兒心裡崩潰，本來很喜歡上學，如今都獨自在房間內，流淚，有時突然大哭，常買很多類似抱枕東西，抱著睡覺，比較有安全感。

王立任說，這名女學生身心嚴重受創，每次出門都要求家長不要經過學校附近，寧願多遶點路，經醫師診斷有自殺傾向，但是擔心被貼標籤，所以診斷書上拿掉自殺字眼。

出席的王翼升律師補充說，針對學生遭受不當管教部分，老師可能會涉及刑法傷害罪、公然侮辱罪，也違反兒童及少年福利與權益保障法第49條15款。

教育局表示，知悉此事後，認為情節嚴重，6月17日要求學校慎重嚴謹調查，22日教育局約見校長、陳師及相關人員了解辦理進度。為增加調查小組客觀性、公正性及公信力，要求學校增加校外委員參與調查，於本學期結束前，陳師上課時間，每節課均應派員到教室瞭解陳師上課情況，保障學生權益。

社會局指出，該案經台中市家庭暴力及性侵害防治中心調查，陳姓教師涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法第49條15款規定，將移請社會局兒少科及教育局進行後續處理與裁罰。

另教育局針對該師將學生輔導資訊洩漏給學生投訴對象，完全不符輔導專業倫理規範，將一併列入調查小組調查。

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