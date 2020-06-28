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后里青農神似趙又廷　扛家中農場堅持種出「自己也敢吃的菇」

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▲▼台中后里第五屆百大青農林隺,杏鮑菇農。（圖／台中區農業改良場提供）

▲林隺（左）和農委會主委陳吉仲（右）合拍。（圖／台中區農業改良場提供）

記者許展溢／台北報導

務農也可以很有型！台中區農業改良場向《ETtoday新聞雲》提到，台中后里一名第五屆百大青農林隺，一定要跟大家推薦，因為除了他被稱是「后里趙又廷」外，種出來的杏鮑菇更是友善又安全。

農改場表示，這名來自后里的青農，外號后里趙又廷的林隺，小時候父親因工作關係開始種植杏鮑菇，是個在杏鮑菇園區長大的孩子，但4年前因父親身體狀況問題，加上缺工狀況，決定放棄原本的工作，開始返鄉學習種植杏鮑菇。

▲▼台中后里第五屆百大青農林隺,杏鮑菇農。（圖／台中區農業改良場提供）

請繼續往下閱讀...

▲林隺獲第5屆百大青農。（圖／台中區農業改良場提供）

只是林隺回家學習快滿2年時，父親在工作的時候發生嚴重意外，導致再也無法工作，母親必須花更多時間跟精神照顧父親，林隺因此一肩扛起家中農場。因為不是農業本科系，父親又突然受傷無法恢復跟以前一樣，技術方面出現斷層，讓林隺更加拼命學習相關知識。

幸運的是林隺在學習路上，獲得很多農業前輩的指導，參加許多研習與課程，讓自己在生產方面逐漸進步。農改場提到，林隺接手後一直希望能種出友善環境且安全的菇，目前已完全不使用農藥、化肥，並改用酒精及次氯酸水取代藥品做環境消毒，改善原本的工作流程，做更嚴格的人員管理，避免不必要人員進出菇類栽培室，降低感染風險。

▲▼台中后里第五屆百大青農林隺,杏鮑菇農。（圖／台中區農業改良場提供）

▲▼林隺利用環控栽培方式，創造出最有利於杏鮑菇生長且隔離病蟲害的環境。（圖／台中區農業改良場提供）

▲▼台中后里第五屆百大青農林隺,杏鮑菇農。（圖／台中區農業改良場提供）

林隺花費3年時間，經歷無數次的失敗與金錢損耗，終於看到了小小的成果。目前他利用環控栽培的方式，創造出最有利於杏鮑菇生長且隔離病蟲害的環境，秉持著要種出自己也敢吃的菇的理念，嚴格把關產品品質，全程無農藥栽培，讓消費者能安心的品嘗到營養又美味的杏鮑菇

另外，從農之餘林隺也積極參與后里青農聯誼會，透過簡單體驗活動，做食農教育課程，教導學生正確的飲食觀念及后里在地農村產業的現況，也舉辦農場參觀、推廣農業的活動，希望讓更多人了解菇類產業。

▲▼台中后里第五屆百大青農林隺,杏鮑菇農。（圖／台中區農業改良場提供）

▲▼林隺參與后里青農聯誼會，透過簡單體驗活動，做食農教育課程。（圖／台中區農業改良場提供）

▲▼台中后里第五屆百大青農林隺,杏鮑菇農。（圖／台中區農業改良場提供）
 

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