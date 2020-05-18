全國百大養雞青農卓銘杉　顛覆刻板印象成立全自動化養雞設備

▲ 全國百大養雞青農卓銘杉(左)，顛覆刻板印象成立全自動化養雞設備。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府農業處長許家豪日前前往台東市大知本地區視察青農卓銘杉蛋雞畜牧場，除了恭喜卓銘杉榮獲全國百大青農的殊榮外，對於他勇於成立一座全自動化養雞設備，扭轉大家對於過往養雞場的刻版印象，並盛讚一貫化生產發酵熟成雞糞的無臭過程。

許家豪指出，永泰畜牧場目前養殖7萬隻左右的蛋雞，日產新鮮雞蛋6萬多顆，當日新鮮配送到各縣市知名飯店，連烙印在蛋殼的商標都採用優質葡萄糖液，同時強調其場內生雞糞則是採取現地推置發酵，以70度的溫度連續7到9天熟成後，通知縣府農業處畜保科人員現地勘檢，通過即發出熟雞糞清運四聯單，非常簡單方便也不會受罰。

▼ 青農卓銘杉蛋雞畜牧場日產新鮮雞蛋6萬多顆，當日新鮮配送到各縣市知名飯店。（圖／記者楊鈞典翻攝）

對於卓銘杉自國立海洋大學航運管理系畢業後，從原本航空界菁英機師，放棄遨遊世界夢想，毅然回到故鄉台東投入傳統畜牧業，從機師到雞師整日與雞隻為伍，許處長表示，青農有夢最美，且經過3年耕耘，恭喜年僅26歲的他，榮獲108年模範農民，以及拿下行政院全國百大青農養雞組數一數二的殊榮。

青農卓銘杉說，目前場內已經陸續拿下產銷履歷、HACCP（食品衛生安全重點控制）、SGS(瑞士通用公證行)、無抗生素等檢驗證明，會繼續努力取得國內外檢驗證明，證明台東優質雞蛋也能出國比賽，配送到世界各地，讓永泰雞蛋去翱翔天際。

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