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不滿修文「竟被解讀成心虛」　陳佩琪：惡評擋不住乾脆全刪

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▲▼台北市長柯文哲妻子陳佩琪出席聯合醫院活動。（圖／記者季相儒攝）

▲台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪26日晚間於臉書發文「逆時中」，質疑不普篩的防疫策略，但沒多久就刪除部分提及普篩的內容，並表示「往後不會再對醫療或疫情做任何發言」。對此，陳佩琪28日再度發文解釋，指自己上去增減字句、修改錯字，竟被解讀成心虛才修文，「看似惡評擋不住了」， 乾脆那段全刪了。

陳佩琪表示，最近臉書曾對防疫的醫療政策(普篩)和某些跟醫療相關性不大，像八大行業關閉和解封、 歐美和武漢返台條件、 小明爭議，甚至跟疫情完全無關的世衛電郵解讀等等，發表過一些看法， 本以為自己是醫生，像普篩這種純醫療問題，「由我提出，應可以得到更多的理性討論，但結果似乎不是這樣」。

陳佩琪抱怨，「有人說敢寫， 就當有勇氣接受批評，是這樣沒錯，但批評內容多是 ：先抓你們兩夫妻來篩啦、市長自己出錢幫市民篩、篩一遍要多久要花少錢，妳知道嗎(故意把我說的普篩解讀成抓2300萬人來篩) ？這對兩岸一家親的檳榔夫妻送去北京幫忙防疫正好，甚至還有人公開質疑我精神狀態有問題，問我是否瘋了」。

對於日前將臉書發文提及普篩的內容刪除，陳佩琪解釋，她的臉書沒小編，因此寫完會自己上去增減字句兼修改錯字，但竟被解讀成心虛才修文，「我真不知道我心虛什麼？我要掩飾什麼？ 自己的臉書文章修改幾遍也會被質疑？」

她強調，小兒科病人走進診間，八成以上和感染有關，「我雖不曾修習公衛專門或得到公衛文憑， 但憑藉基層醫生30年的經驗，總覺得疫情來時也可說上兩句， 但貼文出來後，看似惡評擋不住了， 最後乾脆把有關普篩那段全刪了」。

陳佩琪認為，「我前天那段文字並未對指揮中心普篩方式和對象提出看法， 因會涉入干預或歧視特定族群之嫌， 所以只提出一些不應為了檢驗有偽陽性和偽陰性而不做， 畢竟國際上解封是講求數字」；我們現在是有TOCC接觸史加上有症狀者才篩， 其他匡列的居家檢疫、 居家隔離是每天打電話詢問症狀， 有症狀者再篩，印象中有確診者因表現是腸胃的腹瀉、嘔吐，跟新冠肺炎被認知的呼吸道症狀不同，導致確診較慢。

「普篩當然不是全台灣2300萬人抓來篩一遍，也不是說篩完就不用隔離了」，陳佩琪指出，而是拿特定條件、特定族群來當對象，像入國門的、出國門的、 醫護或特定機構、社區，若數字很OK，當然可據此向國際要求解封，這次日本女大學生就是接觸者123人全篩。

陳佩琪最後表示，臉書是表達自己意見的平台， 「我沒佔到公用媒體的第四權管道，看著最可被拿來理性討論的醫療問題被這麼多人用這種方式回應， 心裡當然不好受」，過去曾就疫情相關問題發表過一些看法，在此澄清自己過去講過的話，「我也信守承諾，往後不會再對防疫發表意見。」

文末，陳佩琪又說，雖然很多人公開質疑她精神狀態有問題， 會留言問陳佩琪是否瘋了， 但感謝有些媒體人很有勇氣，還敢邀她上節目。

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