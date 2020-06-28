台北女兼3份工急用錢！偷「住家權狀」借貸600萬…爸痛心提告　結局出爐

▲女子急需用錢，竟偷走父親的重要證件，以偽造文書的方式抵押借款600萬。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名陳姓女子因急需用錢，竟將歪腦筋動到父親頭上，趁父親不在家時，到保險箱偷走父親的身分證、印鑑章及信義區房地所有權狀正本，藉此抵押借款共600萬元，父親得知後氣炸提告。不過，台北地院審理時，陳女因主動坦承錯誤並道歉，父親心軟向法官求情，最終陳女被依偽造私文書、偽造有價證券罪，分別判有期徒刑5個月，得易科罰金15萬、2年，皆緩刑3年。

判決指出，事情發生於2018年間，陳女偷走父親的個人證件後，徐姓債主、陳姓債主分別在不知情的狀況下，讓陳女假借父親的名義，抵押借款150萬元及450萬元，而父親知道女兒的誇張行徑，痛心決定報警提告，整起事件才曝光。事後，陳女也坦承一切，而相關的匯款、借貸契約書、抵押契約書、本票等足以認定陳女犯行。

面對陳女已道歉，父親出面求情表示，他願意原諒女兒，且已和陳姓債主達成550萬元和解，而這筆金額將由陳女工作後慢慢償還，因此請求法院予以輕判緩刑。法官認為陳女僅因急需用錢，為順利取得借款，一時失慮才犯下錯誤，另外審酌陳父求情一事，陳女一人兼3份工作，目前徐姓債主的150萬也還清，最終分別判陳女5個月，得易科罰金15萬、2年，皆緩刑3年，全案可上訴。

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