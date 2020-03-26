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前法官向北韓買煤轉賣…竟偽造提貨單向銀行拿上百萬！下場出爐

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▲▼前法官江國華。（圖／東森新聞）

▲前法官江國華幫北韓國營企業運煤到越南，竟偽造提貨單向銀行領取200多萬美金，遭判刑。（圖／東森新聞）

記者孫于珊／台北報導

前高等法院法官江國華與兒子江衡，涉幫北韓運煤到越南牟利，甚至偽造提貨單向銀行領取近145萬元，台北地院審結，依偽造私文書罪，判江國華1年徒刑，緩刑5年，須向公庫支付100萬元；而兒子江衡判緩刑5年，須向公庫支付50萬元。可上訴。

江氏父子涉嫌在2017年8、9月間，租用大陸籍貨輪，2度到北韓南浦港口分別接運價值近145萬元的無煙煤2萬多噸，運送到越南外海轉賣台商、越南中塑公司經理呂盈達，不僅偽造品質證明、重量證明，還疑想隱瞞從北韓買礦的資訊，請船長關閉衛星定位、造假航行日誌，偽造產地證明，把煤礦偽裝成是出產自俄羅斯，甚至為了領取賣媒所得，假造提貨單向銀行領取近145萬元，因此惹訟。

雖然我國《資恐防制法》規定禁止自北韓輸出煤礦，但據雙方買賣合約，賣媒的不是北韓政府，而是北韓國營企業，不在制裁名單內，讓江氏父子逃過一劫，此部分不起訴，不過法官仍依偽造私文書罪，將其判刑。

至於越南中塑公司經理呂盈達，也被依偽造私文書罪，判6月徒刑，得易科罰金18萬元，緩刑4年，須向公庫支付20萬元。

台大法律系畢業的江國華（現年66歲），是司法官21期結業，在高院任職時判蘇建和等3人涉強盜殺人案無罪，並當庭釋放，離開法界後，接手家族煤礦買賣事業，擔任律崗聯合企業及黑航律投資控股公司負責人。

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