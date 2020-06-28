報復性價格！她楓港買1串烤魷魚「結帳才知200元」　行家解釋：算合理

▲網友在屏東楓港買烤魷魚嫌貴，卻有懂行情的民眾解釋價格算合理。（圖／翻攝爆廢公社二館）

記者黃君瀚／綜合報導

新冠肺炎疫情讓國人悶太久，端午節4天連假各地湧現「報復性出遊」和「報復性消費熱潮」，就有女網友在屏東縣枋山鄉楓港買1隻烤魷魚，另配甜不辣1串，結帳時才知道要200元超吃驚，覺得被店家坑了，不過也有懂行情的民眾說合理。

林姓女網友28日在「爆廢公社二館」貼文，提到前一天晚上經過屏東楓港，突然想吃烤魷魚，於是和另一半挑中一間炭烤小攤，「我點了魷魚一隻、甜不辣一串」，老公塞了100元到她手中。

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2份餐點烤好後，林女問了老闆娘金額，得到了共200元的答案。她瞬間有些驚訝，連忙追問魷魚1支單價多少錢，「她完全不理我......這個價錢有點讓我說不出話了。」

▲烤魷魚是台灣夜市必備小吃。（示意圖／資料畫面）

文章貼出後，不少網友直呼太貴了，「妳報復性消費，她就報復性開價啊」、「買之前都要確認價格才買」、「夜市的價格快超越餐廳的消費了」、「還沒到墾丁就這種價格了」、「若沒標價，可能有詐」、「楓港那一排的都爆貴」、「台灣旅遊cp值真的低，不如去國外。」

不過也有懂行情的網友指出，價格不算太離譜，「油炸大的150（元），小的120（元）」、「我買烤魷魚一支都150-180（元）的耶」、「基隆廟口120、140、160（元）」、「炸魷魚再鄉下小夜市一隻都要120（元）了」、「楓港很多都沒標價，要先問，有分大中小」、「觀光地區烤魷魚大隻的150（元）一隻很常見欸，但甜不辣50就太貴了」、「魷魚產量有掉，所以價格上的確比較高，尤其大隻的，會抓150-160元。」