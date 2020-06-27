神明的旨意！屏東收50萬善款　擲筊請示王爺…撥給高雄林園400低收戶

▲屏東縣東港鎮東隆宮「溫府德修慈善會」，到高雄市森園區發端午節善款 。（圖／頂新和德文教基金會提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮東隆宮信眾成立的「溫府德修慈善會」事事請示溫府王爺，日前慈善會收到50萬元善款，經「擲筊」請示王爺後，決定捐給高雄林園的低收入戶，高雄市政府林園區公所社會課一開始接到電話還覺得奇怪，直到公文抵達，才確信為真，林園420戶低收家庭在端午節收到這筆禮金與禮盒。

請繼續往下閱讀...

▲▼東港東隆宮溫府德修慈善會在林園區公所發善款。



東隆宮主祀溫府千歲，受溫府王爺感召，宮信眾2009年8月成立「溫府德修慈善會」來助人，目前會員上千人。為避免社福團體與慈善單位受疫情影響陷入困境，頂新和德文教基金會創辦人魏應充日前指示基金會協助紓困，「溫府德修慈善會」因此獲50萬元捐款。

慈善會理事長林秀蕊表示，慈善會會做任何事，都要擲筊請示王爺，這次獲頂新和德文教基金會的善款，也依往例擲筊請示王爺如何使用。

慈善會理事陳柳樺說，他們一開始問王爺「發給低收入戶好不好？」王爺以三個聖筊應允。之後問捐到屏東好不好？王爺未首肯。緊接請示王爺，跨區捐到高雄好嗎？結果獲應允。最後他們以高雄市的38個行政區名稱一一擲筊請示，只有林園區獲得3個聖筊。

慈善會和高雄市政府林園區公所社會課討論後，決定將善款發給林園420個低收入與邊緣戶家庭，每戶各發給1000元禮金和禮品1份，日前慈善會派出11名志工到區公所發放禮金禮品，有不少民眾排隊領取，經列冊但未到場的低收戶則由里長代領。

慈善會過去也曾在王爺指示下，發放春節禮金給屏東枋山、竹田、麟洛鄉親或捐贈電腦給清寒大學生等。慈善會理事鄭豐章說，他們只是代替王爺做事，這是首次到林園行善，代表受到王爺照顧的民眾又多了一些。

林園區社會課課長李瑞財回憶，當初溫府德修慈善會接洽他，表達有意捐助時，他一開始聽到是「擲筊決定的」，感到很奇怪，後來收到慈善會公文，上面說明透過擲筊決定捐款到林園，才知道不是開玩笑。很感謝慈善會及頂新和德文教基金會攜手捐助，希望慈善團體都能持續關懷低收入戶，不只是度過難關，也能協助他們脫貧。

►Her今天推出「倩碧 水磁場72H超循環保濕凝膠」

►二手票券豐富你的生活