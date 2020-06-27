美議員提「台灣獎學金法」助官員學中文　加強美台雙邊文化交流

▲「台灣獎學金法」草案提供美國聯邦官員2年獎學金，學習中文了解台灣與印太區域。（圖／路透社）



文／中央社記者江今葉華盛頓26日專電

美國國會議員今天提出「台灣獎學金法」草案，提供美國聯邦官員為期2年的獎學金，學習中文並深入了解台灣與印太區域，增強官員專業並強化美國對印太民主夥伴承諾。

「台灣獎學金法」（Taiwan Fellowship Act）今天由參議員馬基（Edward Markey）、盧比歐（Marco Rubio），以及眾院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）與共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）分別在參眾兩院提出。

這項跨黨派議員共同提出的「台灣獎學金法」草案，計畫以美國國會在1994年針對日本的「曼斯菲德獎學金」（Mike Mansfield Fellowship）為藍本，提供美國聯邦政府官員為期2年的獎學金，供他們學習中文、更深入了解台灣與印太區域政經情勢，增加美國官員專業知識，並加強美國對印太地區民主夥伴承諾。

法案草案首先重申台灣關係法與亞洲保證再倡議（Asia Reassurance Initiative Act）承諾，並指出儘管中共採取行動將台灣孤立於外交友邦，包括世界衛生組織（WHO）在內的國際組織之外，但台灣已成為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行因應的全球領導者，捐贈超過200萬個醫療口罩與其他醫療設備給美國，成立台灣獎學金計畫是對擴大民眾往來的支持。

馬基在新聞稿中指出，「台灣獎學金法」將建立持久的個人關係與專業知識，加深美台合作。在中國持續在國際孤立台灣之際，這項法案展現對台灣堅定不移的承諾。盧比歐則表示，這項獎學金計畫將能繼續加強美台雙邊與文化交流，促進符合美國價值觀與利益的自由開放印太地區。

約霍表示，「台灣獎學金法」是長期投資，增加美國官員對台灣的專業，也增強美國未來對印太地區的了解，對穩定日益受到中共威脅的區域至關重要。貝拉則指出，美台存在穩固的夥伴關係，這項法案將使美國官員能對印太地區有更深入了解，並在返回美國後提供更完善的決策訊息，進一步增強關係。

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