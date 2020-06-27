歷史上首次　美眾院通過華府成美國第51州法案

▲美眾院通過華府成美國第51州法案。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電

美國聯邦眾議院今天通過「承認華盛頓特區法案」，是美國歷史上首次國會其中一院通過華府升格法案。法案准許華府成為第51州，並增加2名參議員及1名具投票權眾議員。

眾議院今天以232票贊成、180票反對，通過華府無投票權眾院代表諾頓（Eleanor Norton）去年1月提出的「承認華盛頓特區法案」（Washington, D.C. Admission Act）。由於距離眾院上次就華府升格法案進行表決已時隔近30年，今天投票頗具歷史性意義，也備受外界關注。

眾議院前一次表決華府升格法案是在1993年，當時提案以277票反對、153票贊成被否決。

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天在院會表示，超過2個世紀以來，華府居民充分參與民主的權利遭剝奪，卻仍須納稅、服兵役及為國家經濟實力做出貢獻。藉由通過華府升格法案，美國將會朝「人生而平等，民主之下人人皆有發聲權」的建國理念更靠近。

華府目前擁有70多萬居民，人均聯邦納稅額高於全美各州，人口也多於美國佛蒙特、懷俄明等州，但因僅屬特區，無法享有完全自治。目前法律也僅允許華府選出一位具立法權、不具投票權的眾議院代表，在掌管重要人事任命的參議院則沒有任何席次。

根據「承認華盛頓特區法案」草案內容，法案生效30天內，華府市長須宣布舉辦選舉選出2名參議員及1名具投票權眾議員；待美國總統宣布確定選舉結果，華府將會以「華盛頓州道格拉斯邦」（State of Washington, Douglass Commonwealth）名義成為第51州，紀念推動黑人廢奴運動代表人物之一的道格拉斯（Frederick Douglass）。

華府正式升格後，原先聯邦特區將大幅縮水至2平方英里（約5.17平方公里），僅包含白宮、美國國會大廈、美國最高法院，及緊鄰國會與國家廣場（National Mall）的聯邦行政、立法與司法大樓等。其餘約66平方英里區域將屬於第51州。

華府爭取升格運動今天雖在眾院取得歷史性勝利，但由於參議院目前受共和黨把持，外界普遍認為民主黨籍參議員卡伯（Tom Carper）去年2月所提出的參院版「承認華盛頓特區法案」，通過機率微乎其微。

參議院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）去年6月受訪表示，讓華府升格成州只會讓參院多2名民主黨議員，「只要我還是參院多數黨領袖的一天，這些事都不會有任何進展」。