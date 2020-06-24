嚇！買飲料想消暑...驚見吸管內躲著一條「超長大蜈蚣」

實習記者周依儒 ／綜合報導

夏天到了許多人喜歡買杯清涼飲料解渴消暑，但在喝的時候可要注意一下！日前泰國網友拉莉塔（Lalita Pollachom）在臉書上PO文表示，自己幫孩子買了一杯飲料後，拿出飲料店給的吸管，卻發現裡面有一隻超大蜈蚣，幸好她兒子發現得快，不然早已將蜈蚣吞下肚。

根據《泰國世界日報》報導，住在泰國夜功府（Changwat Samut Songkhram）的拉莉塔，22日在臉書分享買飲料驚魂經驗。她表示，日前帶著4歲的兒子到百貨公司購物，因為天氣炎熱所以買了3杯飲料，當時付了錢拿到飲料後，並拿了吸管就直接離開了，沒有特別再仔細檢查，隨後他們便在百貨公司找了一個地方坐下準備喝飲料。

當時拉莉塔的兒子選了一杯飲料準備要喝時，就在吸管內看到有怪怪的東西，當下他以為是昆蟲所以立刻拿給拉莉塔看。於是拉莉塔就把吸管插到飲料裡面，沒想到一插下去竟然有一條黑色長長的生物自己跑出來，母子倆當場嚇傻。

隨後拉莉塔仔細一看才發現原來黑色長長的東西是蜈蚣，且吸管包裝早在兒子打開前就已經被拆封過，因此她也立刻回去飲料店反應。店家知道後則表示願意賠償拉莉塔一杯新的飲料，不過拉莉塔婉拒了店家，僅向他們拿回飲料的30泰銖。拉莉塔也將此經驗PO到網路上提醒網友，使用外面的餐具一定要再仔細檢查，且店家也要更注意衛生安全。