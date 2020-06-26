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台北整形醫私打麻醉！病患「抽搐3hrs」癱瘓…護理師目睹全程嚇哭

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▲▼整形示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳姓醫師私自麻醉又拖延治療時間，導致傅姓病患四肢癱瘓。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市北投48歲陳姓整形醫師幫傅姓男子進行隆鼻手術，在沒有麻醉醫師的情況下進行麻醉，導致對方休克、全身抽搐3小時才送醫，一旁的護理師見狀嚇哭求救，卻被陳醫以「這本來就會發生」帶過，最後傅男因腦部缺氧病變，四肢癱瘓。士林地檢署今偵結，依業務過失致重傷、偽造文書等罪起訴陳男。

陳醫2015年7月24日上午11時幫傅姓病患進行鼻部整型，卻違法自行施打麻醉藥物，讓傅男血氧下降至60%。陳醫見狀為立刻為傅男心肺復甦術急救，但傅男的情況沒有好轉，全身抽搐的頻率越來越高，即使其他整形醫師到場都無法幫忙。

期間，診所內的護理師看到傅男心跳停止，瞬間哭了出來，希望陳姓醫師不要再急救，立刻送醫才對，但陳卻說「這本來就會發生」，轉而要求其他人保密這場手術過失。

護理師，哭泣，醫師，傷心，急診，難過，情緒，醫療人員，護士。（圖／達志／示意圖）

▲診所護理師目睹全程，哭著求陳醫停止急救送醫。（圖／達志／示意圖）

檢方起訴書指出，傅男手術後全身抽搐2小時，又被陳男拖延1小時才送醫；事後，傅男緊急送醫雖保住一命，但因缺氧性腦病變，導致反應緩慢、無法言語及四肢癱瘓，生活無法自理。

檢方表示，陳男的診所內沒有二氧化碳偵測儀，無法隨時監控病患的呼吸狀態，僅有兩名護理師在場協助，且陳為了掩飾過錯，還竄改病歷資料。

檢方傳喚兩名護理師、協助醫師及診所行政人員作證，全案近日偵結，今依業務過失致重傷害、偽造文書等罪嫌，對陳男提起公訴。

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