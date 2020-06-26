50年來最大暴雨！日本九州道路成「泥巴河」　近10萬居民被迫遷移

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實習記者周依儒／綜合報導

日本九州北部地區25日早上降下181.5毫米的雨量，成為50年來最高降雨量紀錄，不但造成地方淹水，房子、車輛幾乎都泡進水中。日本地區當局發出了警戒等級4的「避難警告」，氣象廳也呼籲民眾要隨時戒備土石流，更要提防低漥地區淹水和河川氾濫。

綜合日媒報導，受梅雨鋒面與低氣壓影響，日本九州降下大雨，且受到暖濕空氣流入梅雨鋒面影響，九州北部的地區天氣相當不穩定。因此九州長崎縣政府也對當地1萬2000戶、約2萬8000人發出警戒等級4的「避難勸告」；佐世保市政府則對當地9萬4000戶的民眾發出「避難指示」。

▲佐世保市溪流暴漲。（圖／翻攝自turnyouon2004推特）



由於當天雨下的又急又大，地方洩洪系統無法正常運作，造成路邊車子泡水拋錨，且大雨也讓河川暴漲，直接淹過路面。另外，暴雨也導致了土石流，路面全部變成泥巴河。不過，日本氣象廳則表示，由於梅雨季害剩下一半，雨勢有可能會越來越大，範圍也可能會變得更廣。