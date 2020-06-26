老公寶特瓶「剩一口」總放冰箱　她崩潰：會自體繁殖！...13萬主婦推爆

▲ 老公飲料剩一口還冰冰箱，讓她超崩潰。（圖／翻攝「1010mmtn」推特）



實習記者羅明輝／綜合報導

不少人習慣把最好吃的部分留到最後一口才享用，但飲料總是剩一口沒喝完還一直擺著，到底是什麼樣的心理？最近一名日本主婦就在推特上發文抱怨，自己時常看到老公把只剩下一點點的飲料放進冰箱，內心簡直要崩潰，忍不住想吶喊「把它喝完有這麼難嗎？」沒想到意外引起廣大網友共鳴，不到一周就獲得超過13萬人按讚。

日本網友「1010mmtn」20日在推特貼出一張照片，只見寶特瓶內的飲料明明就只剩下大約一至兩口的量，一喝完就能丟掉，但老公仍然將這瓶寶特瓶放入冰箱冷藏，讓目睹這一幕的她內心超崩潰。

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▲ 其他網友也分享老公、小孩「飲料剩一口」的照片 。（圖／翻攝ogannuuuuu1028推特）



貼文一出，隨即引起了廣大主婦們的迴響，紛紛在下方留言分享自己老公、小孩的類似事蹟，直呼「為什麼男人總會將『剩一點』的飲料又放回冰箱啊？我老公也會這樣把麥茶放回去，難道冰入冰箱之後，飲料的量就會增加嗎？」「

我兒子喝牛奶也是剩一口就是不喝乾淨。」、「至少你老公知道要拿去冰，我們家那位剩一口就擺桌上也不去處理，一直到過期發出臭味...」、「一手啤酒都喝完了，包裝紙也還是會繼續躺在冰箱。」、「我們家也是，而且他們連廁所紙剩下一點點也都不會去換。」

▲ 喝不乾淨的寶特瓶每隔一段時間就會「自動增生」。（圖／翻攝「namonaki_kaji」Instagram）



另外，還有名網友「namonaki_kaji」固定記錄下老公每次的「剩一口」情況，可以看見老公每次喝這些飲料都剩下一點點，就直接擺放在桌上沒有拿去丟；就連倒在杯子裡的飲料也不例外，經常剩下幾口就擺著沒有洗，就這樣累積的越來越多。即使最後她把這些瓶罐都清理乾淨，堆積亂放的情況又會馬上再次發生，讓她無奈表示「這些寶特瓶、杯子根本就是無止盡的在自體繁殖！」