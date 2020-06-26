日籍女學生123名接觸者全陰性　下週一抽血「加驗抗體」

▲0626中央疫情流行指揮中心記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者嚴云岑／台北報導

日本一名20多歲女學生從台灣返回東京確診新冠肺炎，台灣接獲日方通知後，立即匡列123名接觸者做採檢，26日公布所有檢體採檢結果，全為陰性。指揮中心發言人莊人祥表示，該女核酸檢測Ct為37.38，可能是偽陽性或弱陽性，下週一會針對密切接觸者抽血驗抗體，若驗出陽性，就會再做後續調查，了解該地是否曾經發生過疫情。

指揮中心發言人莊人祥表示，該名個案為日本籍20多歲女性，今年2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，上週搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性，個案無症狀，由日方安排防疫旅館隔離中。

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根據日方提供的檢驗資料，女學生確診時是弱陽性，CT值是37.38，日方也坦承應該已經不具有傳染力，也因為個案無症狀，所以也很難判定是何時感染。

莊人祥表示，國際間針對核酸檢測（PCR）陽性定義不一，有些寫40以下，有些寫35以下，正確陽性彧值為何？各國並無共識，但國際專家一致認為，彧值高於32~33，就不具傳染力，這點也與日方取得共識，因此才會下週一請衛生局驗抗體，釐清是否有感染情況，最快一週後會有結果。

最後，莊人祥強調，「台灣疫情從來沒有被蓋牌」，篩檢只要醫院認為有疑似症狀就可以採檢，在日籍女學生確診消息傳出後，昨天通報200多位，來到近期小高峰。