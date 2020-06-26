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絕對不是近期感染！　莊人祥點出日本女學生確診「2種可能」

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▲▼0626中央疫情流行指揮中心記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲絕對不是近期感染！莊人祥點出日本女學生確診「2個可能」。（圖／記者宋良義攝）

記者嚴云岑／台北報導

南部大學日籍女學生返國被驗出新冠肺炎，指揮中心匡列123名密切接觸者進行篩檢，檢驗結果均為陰性，下週一要抽血驗抗體，釐清感染源。指揮中心發言人莊人祥表示，從該女核酸檢測的數值來看，「絕不可能是近期感染」，他也點出2種可能原因，但均要等到抗體檢驗出爐才能釐清。

莊人祥表示，該女核酸檢測Ct值為37.38，可能是偽陽性或弱陽性，但國際間針對陽性定義不一，有些為40以下，有些為35以下，正確陽性彧值為何？各國並無共識，但國際專家一致認為，彧值高於32~33，就不具傳染力，這點也與日方取得共識，因此才會下週一請衛生局驗抗體，最快一週後會有結果。

請繼續往下閱讀...

莊人祥提到，依照Ct值來看，該名女學生絕對不可能是最近感染，甚至遠至1、2個月前感染都有可能。而根據了解，女學生生活單純，從未去過夜店、KTV等場所，平常活動地也與學校、宿舍居多，偶爾戶跟友人外出用餐。採檢的123人中，除了同學、室友外，還有授課教師，結果全數陰性。

莊人祥表示，偽陽性或弱陽性患者的共同特點，就是周邊接觸者篩檢均為陰性，因此才需要加驗血清抗體，「如果週邊有人感染過，血液一定會留下證據」，屆時接觸者若驗出陽性，疾管署將進行下一步疫調；但若123人抗體檢驗均為陰性，那就代表偽陽性機率極高。

有媒體詢問日本核酸檢驗試劑與台灣不一，是否會影響結果判讀？莊人祥回應，無論用哪類試劑，檢驗方法都相同，因此結果不會差很多，就看各國對「陽性」應該怎麼認定。

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