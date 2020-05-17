獨居翁跌倒受傷婦前往探望發現　求助警消破門救助送醫

▲桃園八德區獨居翁跌倒受傷，警消破門救助送醫。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

「警察先生，有老人在屋內跌倒了，但是大門反鎖，進不去！」桃園八德警分局表示，該局廣興派出所員警李宗儒日前正在接受民眾諮詢詐騙案，年約六旬的黃姓婦人，慌張地跑進派出所內指稱，新興路一處民宅有老人摔倒且大門反鎖，急需警方協助，經員警通知里長到場會同消防隊破門進入，將鄧翁急送醫院救治，幸無大礙。

▲黃婦向警方求請救助獨居鄧翁。▼警消破門救助。（圖／翻攝自網路）

八德警分局17日表示，黃姓婦女是鄧姓老翁(90歲)的朋友，因鄧翁是榮民且一人獨居，黃婦偶而會前往探望問候，12日鄧翁在家跌倒，無法自行爬起來，幸好一個小時候黃婦正好前來探望，聽到鄧翁求助聲，但因鐵門緊鎖進不了門，只好向轄區廣興派出所求救。

警方接獲黃婦報案後，得知老翁可能有受傷且年事已高，隨即通知119救護派人前往，一邊也迅速趕往老翁住處，員警李宗儒、陳金生到場後發現鄧姓老翁意識清楚尚可回話，但因腿部摔傷倒臥在家中地上，無法自行起身，隨即通知里長到場會同消防隊同仁破門進入，將倒臥在地上的老翁攙扶起來，並協助送往醫院救治。

八德警分局呼籲鄰里間，如有獨居長者可通知里長或警方提供適當協助，鄰居間也可多加關懷，建立良好的互動關係，避免長者獨自在家中，減少意外狀況的發生，如有需要協助可撥打110或向鄰近派出所請求幫忙。

・不只划算，是超級划算