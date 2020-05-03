保住60萬！桃園女急匯款給香港網友　警查「來電號碼」成功阻詐

▲女子急匯款給香港網友，幸八德警分局員警查詢「來電號碼」和銀行行員成功阻詐。（圖／翻攝自網路)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區一名30多歲的陳姓女子，在交友軟體認識一名香港網友不久，該名網友向陳女聲稱家中急需用錢，要向陳女調借並匯2萬美金到香港中國銀行給他。陳女不疑有詐至銀行匯款，經行員發現有異，通報警方到場，於查詢該網友來電號碼為反詐騙系統所通報的詐騙電話號碼，始讓陳女打消匯款念頭，成功阻詐。

▲女子急匯款給香港網友，幸八德警分局員警查詢「來電號碼」和銀行行員成功阻詐。（圖／翻攝自網路)

八德警分局四維派出所3日指出，該所警員鍾若然、田蔚允，日前14時許擔服巡邏勤務，接獲轄內介壽路一段一銀行行員報案，稱有疑似詐騙案件，隨即趕往現場處理。警方到達現場後了解，30多歲的陳姓女子透過交友軟體認識一名香港網友後，該名網友向陳女稱家中急需要一筆費用支出約美金2萬元左右(約新台幣60萬元)，陳女非常相信對方不疑有他，立即至銀行準備匯款至香港中國銀行。

員警了解情況後，立即請值班同仁查詢該網友來電號碼，發現該電話號碼為反詐騙系統所通報的詐騙電話號碼，鍾員、田員也向陳女表示此為常見之詐騙手法，陳女經警方解釋分析後，遂打消匯款念頭，非常感謝警方及銀行行員的幫忙。

八德警分局也提醒 民眾，如遇到疑似詐騙手法，一定要謹記「防詐騙三要訣」：「Calm down保持冷靜」、「Check it out小心查證」、「Call 165反詐騙諮詢」，共同提高防詐共識與警覺，務必反覆查詢確認，多一分警惕、少一分損失。

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