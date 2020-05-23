跨海投資要老父台灣匯款？　八德警急查證成功攔阻詐騙

▲員警於銀行耐心勸阻並查証，終於成功攔阻詐騙了！（圖／翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

一再提醒、耐心勸阻，並小心查証，終於成功攔阻詐騙了！桃園市一名黃姓男子，21日至八德區一銀行要匯美金6,600元至其女兒所提供的戶頭，聲稱是在澳洲打工的女兒因男友有投資需求急需該筆資金，經四維派出所警員林政佑、曾偉誌及吳權倫獲悉，趕往現場處理，耐心向民眾說明並查證解釋，成功阻詐新台幣約20萬元。

八德警分局22日指出，四維派出所接獲銀行行員報案後，立即到場關懷詢問。據了解，黃姓男子(約60歲)表示，接到在澳洲打工的女兒打來電話，電話中稱其男友說要投資美國一家VOICE OF GUO MEDIA(戰友之聲公司)，因該公司發展業務要在網上找尋有興趣的人一同投資，但要先行匯款才可加入投資的行列，並宣稱公司經營獲利後，投資人也可以獲得更好的報酬，故至銀行準備匯款美金6600元(約新台幣約20萬元)至其女兒所提供之美國摩根大通銀行帳戶。

警方先耐心聆聽案情，並向黃男勸說該手法可能是詐騙手段，且所投資的公司係在國外，追查相關事證亦有相對難度，請黃男要三思而行切勿輕易匯款，並請黃男連繫在澳洲打工的女兒及其男友，該女兒及女兒男友表示投資都沒有問題，請父親不用擔心先直接匯款，所以黃男深信不疑準備匯款。

過程中員警一方面請值班同仁代查該匯款帳戶有無問題，一方面也從網路上找尋是否有相關遭詐騙案例；不到一會兒，林員便從網路上查詢到日前已有VOICE OF GUO MEDIA(戰友之聲公司)疑為詐騙手法的相關案例並向黃男解釋，黃男這才恍然大悟，亦覺得依其女兒及女兒男友指示進行匯款恐有遭詐騙之疑，遂打消匯款念頭，黃民也委婉向其女兒及女兒男友勸說這投資機會有遭詐騙疑慮千萬不要上當，黃男亦非常感謝警方及銀行行員的即時勸阻幫忙。

八德分局表示如遇到疑似詐騙手法，一定要謹記保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙諮詢；並呼籲民眾如有標榜高額獲利、穩賺不賠的投資機會應儘量避免，常常民眾因一時想要獲取高報酬，而掉入詐騙集團的陷阱。

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