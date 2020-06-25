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回來了！今年最多「破萬人」擠爆花蓮東大門夜市　攤販興奮：要小碎步走

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▲▼花蓮東大門夜市。（圖／資料照）

▲今年人潮最多一次！花蓮東大門夜市端午連假首日湧破萬人次。（圖／資料照）

文／中央社

防疫鬆綁，花蓮東大門夜市雖取消人數控管，但維持量體溫，端午連假首日，今天晚上人潮突破1萬7000人次，攤販說，人多到只能小碎步前進，「不只遊客悶壞了，我們也悶壞了」。

今天是防疫解封後的第一個連假，南下花蓮車潮昨天晚上起湧現，今明兩天的當地旅宿業更幾乎客滿。

東大門國際觀光夜市維持出入口體溫量測及人數統計，縣府觀光處指出，截至晚上9時許，已累積突破1萬7000人次進入，有機會突破2萬，是今年人潮最多的一次。

販賣檸檬汁的攤販林文松說，備料在過去連假前至少都比平常多3倍，不過這次端午人潮從前一天就開始出現，所以今天特地準備更多備料。

「好久不見的人潮！」東大門福町夜市主委黃家明告訴中央社記者，雖疫情趨緩，店家消毒頻率不減，昨天就有全面大消毒，也鼓勵攤販盡量戴口罩，這次明顯感受到人潮回流，且以親子旅遊居多，遊客也很願意消費，只要有開店都會有人買。

黃家明說，之前疫情期間，東大門夜市被點名為警示熱點之一，生意一落千丈，假日攤販人數甚至比遊客多，不只是遊客悶很久，攤販也悶了很久，人潮多到只能「小碎步前進」，看到好久不見的人潮，真的很興奮。

▼東大門夜市受疫情影響，人潮稀少。（資料照／記者賴文萱攝）

▲▼花蓮東大門夜市。（圖／記者賴文萱攝）

▼東大門夜市5/30來客數超過1萬，是疫情爆發以來人流首度破萬。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮東大門夜市30日晚間來客數超過1萬，是自疫情爆發以來人流首度破萬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

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