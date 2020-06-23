卜蜂養雞場爭議不斷！一封信冷回：沒必要召開公聽會…花蓮縣府宣布「撤照」

▲花蓮縣府23日召開記者會宣布撤照卜蜂公司 。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正／花蓮報導

日前知名肉品大廠卜蜂原預計於花蓮壽豐、鳳林、光復設置6處養雞場，卻因事先沒有和當地居民溝通引爆爭議，居民更成立「反卜蜂自救會」要求縣府撤照、卜蜂撤出花蓮。花蓮縣政府認為，卜蜂沒有善盡溝通責任，23日宣布對卜蜂撤照。

花蓮縣政府23日指出，歡迎各界企業進入花蓮投資建設，但是企業必須抱持著「尊重鄉土、和諧互利」的心態，融入花蓮的產業大家庭。縣府要求所有企業在花蓮投資時必須做到「尊重民意，與地方共榮發展」的基本要求，如果無法達到這個最基本的要求，為了維護花蓮的最大利益、守護花蓮的民眾，縣府必定會與人民站在一起。

畜牧產業是花蓮重要的農業項目之一，而花蓮以農立縣，很多花蓮的民眾都倚賴著農業活動生活，形成了一個在地且穩定的本地產業鏈，而卜蜂公司來花蓮投資新建畜牧場，縣府希望卜蜂公司不是只看到建廠所能提供自己的商業利益，更希望卜蜂公司能善盡社會責任，能與在地民眾、在地小農發展良性循環，照顧村里、共榮共好花蓮的產業。

對於卜蜂公司投資案，徐榛蔚一再宣示：「沒有共識就撤照」，縣府所秉持的原則就是希望企業在進行各類投資建設之前，必須與在地民眾進行妥適的溝通，讓民眾知道、了解、進而接受。縣府相關局處及榛蔚也在這一次議會總質詢期間，多次公開呼籲，希望卜蜂公司積極與地方溝通共識，卜蜂公司5日曾發布重大訊息，承諾在未與花蓮民眾達成共識前，暫停花蓮地區建場計畫，此與縣府一貫的立場相同，亦即卜蜂公司必須跟民眾達成共識才能繼續開發建場，否則縣府就撤照。

▲反卜蜂養雞場鳳林自救會曾北上抗議。（圖／記者許展溢攝）

花蓮縣府指出，「但遺憾的是，這段時間以來，卜蜂公司不但漠視甚或無更積極作為」，與在地的民眾及產業協調共榮，導致民眾不斷陳情抗爭， 破壞社區原本應有的寧靜。卜蜂公司非但未能將在地居民所疑慮 的事項解釋清楚，也沒有遵守承諾與民眾溝通，還在11 日一封回覆給自救會會長的信中，表示卜蜂公司「沒有必要召開公聽會」，此一說法完全不尊重在地民意，也違背了卜蜂公司於先前所作的願意溝通的承諾。

卜蜂公司失信於民眾、失信於縣府，絲毫看不見願與民眾溝 通、 願與民眾達成共識的誠意，造成民眾抗爭、社會無謂的內耗，嚴重影響花蓮的產業發展，眼見無達成共識的曙光，縣府必須讓社會恢復秩序、讓人民安居樂業，防止社會繼續空轉而付出龐大的社會成本，因此，為了避免社會的持續分裂對公共利益造成重大損害，縣府將依法撤銷卜蜂公司已經取得的各項許可及執照， 與民眾一同守護花蓮這個家。

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