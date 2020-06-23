台灣黑熊巨大超萌身影曝光！自動相機神捕捉山友驚嘆了

▲自動相機拍攝到黑熊蹤影。（圖／花蓮林區管理處提供）



記者許展溢／台北報導

再見台灣黑熊蹤影！花蓮林區管理處今（23日）指出，今年1月完成架設多處無線自動傳輸相機後，多次拍攝到黑熊悠遊山林的畫面，也有山友及民眾回報，在花蓮卓溪鄉的瓦拉米步道、山風一號橋等地發現熊出沒的痕跡，令人驚喜，但也要提醒民眾入山時務必提高警覺。



林管處表示，今年1月起在非玉山國家公園轄區完成架設無線自動傳輸相機，並順利拍攝到台灣黑熊相關影像後即時啟動巡守隊加強巡視。此監測設備主要是透過穩定手機訊號與遠端電腦連接，確保可將影像中繼傳輸回接收基站系統，具可即時傳輸的優點。

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▲林管處表示，今年1月起在非玉山國家公園轄區完成架設無線自動傳輸相機。（圖／花蓮林區管理處提供）



林管處進一步說明，透過中繼延長傳輸距離，最後再傳送到接收基站後將影像發送管理單位，強化了一般傳統紅外線相機在架設後仍須人員定期回收資訊的不便，透過科技監測相機協助管理人員，立即啟動與玉山國家公園管理處及周邊相關單位分流管制、宣導及分級因應措施，達到第一時間即時監控野生動物行為的效果。



林管處呼籲，瓦拉米步道向來為野生動物族群豐富且為臺灣黑熊相對穩定的族群棲地，面對即將來臨的端午連假期及暑期旅遊人數增加，呼籲民眾切勿做出騷擾動作及干擾野生動物行為，如與台灣黑熊不期而遇，請安靜儘速地離開、不逗留、不拍照打卡、不打擾，避免驚擾野生動物。

▲林管處提醒，看到台灣黑熊，請安靜儘速離開，不要拍照打卡。（圖／花蓮林區管理處提供）



另外，若發現台灣黑熊，林管處提醒，請立即通知相關單位處理，通報電話：林務局花蓮林區管理處(0800-000-930)、林務局保林專線(0800-000-930您您您，救山林）、03-8325141或南安遊客服務中心(03-8887560)。

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