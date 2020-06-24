影／花蓮訂70房…出團前10天「遭飯店退房」！旅行社30年首遇放鳥：超傻眼

記者許力方／綜合報導

疫情解封，台灣已經連73天沒有本土確診病例，引發國內旅遊潮，卻傳出消費糾紛。有旅行社業者控訴，5月用「早鳥價」和花蓮一間連鎖飯店訂房70間，卻在出團前10天被退訂，聲稱沒房間、退還訂金，讓旅行社超傻眼，質疑業者是賺取價差改接散客。對此，業者澄清，雙方已經和解。

國內旅遊開始回溫，其中花東地區在端午連假的訂房幾乎全滿，彰化有旅行社女業務洪莉莉控訴，當初以早鳥價下訂70間雙人房，卻在出團前10天無預警被退訂，「我真的都傻眼，我從來都沒遇到說訂金已經付了，又被飯店放鳥！」還被改成連假的價碼，「說得過嗎？我要自己再拿錢來貼嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲飯店聲稱房間漏水，退款訂房費用。（圖／東森新聞）



旅行社出面控訴，這團行程是為了商業公會活動，預計6月26至28日將舉辦花蓮3日遊，5月14日就向飯店下訂26、27日2晚，共70間雙人房，且以一般假日房價計算，5月28日成功刷卡付訂金1萬元，沒想到，6月15日卻突然接到飯店通知，聲稱已經退房並退還訂金。

「做了差不多30幾年，也是頭一遭（遇到）！」旅行社負責人難以接受，指控一開始對方先指稱水管壞掉導致「房間漏水」，且是壞一整層樓，後來又說「沒房間」，要求他們團客改住3人或4人房，讓她忍不住質疑，業者是因為團客、散客住房價差近千元，想改接散客生意。

飯店業者余專員受訪時回應，雙方以做友善溝通，目前排除工程問題，6月26、27日的70 間房間已準備完畢，也已告知旅行社能夠順利直接入住，房號都給了；旅行社也說，事情已經圓滿落幕。

►夏日想要清爽一點，快買神水

▼旅行社負責人控：做了30年頭一遭，真的都傻眼。（圖／東森新聞）

