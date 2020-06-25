安平虎鯨Orca億載金城防疫隔離　可愛萌樣黃偉哲也無法招架

▲安平虎鯨Orca，即日起於億載金城進行14天的「隔離檢疫」，虎鯨Orca萌樣，連黃偉哲也無法招架。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

暑假即將優游在安平水面上的安平虎鯨Orca，即日起於億載金城進行14天的「隔離檢疫」；為了歡迎這位遠道而來的嬌客，6月24日晚上台南市長黃偉哲特別親自接待，隆重舉行來台見面記者會，虎鯨Orca億載金城防疫隔離萌樣，連黃偉哲也無法招架。



許多安平地區的里長、在地耆老，以及台南市議員周麗津、林美燕、呂維胤，為搶先一睹Orca萌樣也共同出席記者會。



台南市長黃偉哲表示，造型可愛又富親和力的安平虎鯨Orca，長20公尺、高10公尺，超巨大體型可說是全球最大虎鯨裝置藝術，黃偉哲直言Orca的可愛程度一點都不輸以前的黃色小鴨，活跳跳萌翻的Orca接下來將戴著世界最大的鯨魚口罩，在億載金城的重砲保護下，進行14天的「隔離檢疫」，期滿後預計將在7月11日號召台南鄉親一起伴隨護送安平虎鯨Orca翩然游進安平水景公園，7月15日現場並將舉辦繽紛絢麗的出場秀，正式迎賓。



黃偉哲市長也透露，因為安平虎鯨Orca來到台南有乖乖戴口罩，所以在Orca抵台進行檢疫期間，各位與Orca近距離接觸的大朋友、小朋友也要遵守防疫規定，戴好口罩再來看Orca。



黃偉哲市長也歡迎市民朋友在端午節連假時，來到億載金城和安平虎鯨Orca一起過節，讓遠離家鄉的Orca不會感到孤單寂寞。

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文化局長葉澤山補充說，7月11日安平虎鯨Orca進入安平水景公園水域前，Orca將親自向安平開台天后宮的「安平媽」致意，感謝媽祖庇佑安平虎鯨Orca一路平安抵達台南，也祈求在活動期間，媽祖繼續保佑安平虎鯨Orca旅程順利，而台灣鄉親在疫情過後可以國泰民安、經濟繁榮。





7月15日即將正式開幕的安平虎鯨Orca活動展演秀，不僅在整點將有精彩的燈光音樂秀，還將邀金曲天后潘越雲開唱，以爵士版「安平追想曲」揭開序幕並搭配璀璨煙火秀，而金曲獎天團董事長樂團也將在周末舉行小型演唱會，將安平虎鯨Orca展演秀人氣推升到最高點。



接下來兩個禮拜，各位想搶先一睹Orca風采的民眾，千萬不要放棄在億載金城草地上看到海上霸主虎鯨的難得機會！黃偉哲市長邀請大家現在就空下時間，屆時一起來到安平，發現「鯨」喜！

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