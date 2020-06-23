關廟民宅惡火造成4人死亡　黃偉哲：市府全力協助家屬善後事宜

▲台南市長黃偉哲表示，他責請民政局、社會局等相關局處，全力協助家屬處理後續治喪事宜。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員杜素吟及陳怡珍議員關心23日凌晨發生的關廟民宅火警事故，市長黃偉哲表示，消防局在半夜據報迅速現場將火勢撲滅火勢，救災沒有延誤，但對於兩大兩小生命葬生火窟，黃偉哲感到非常不捨與哀痛，他責請民政局、社會局等相關局處，全力協助家屬處理後續治喪事宜。

對於起火原因，黃偉哲市長也表示，依據現場親屬的說法，該住宅的電器都是新購置，不過到底是電器還是人為，或是有其他因素，尚待檢察官相驗及消防局於現場採集跡證後，才能有結果，市府不便做臆測。黃偉哲進一步說明，有親屬提到是聽到一聲爆炸聲後衝到現場，隔壁鄰居則是早上要去採筍子時發現有濃煙密布而跑去敲門，才搶救了兩位生還者，否則事態可能更嚴重。

黃偉哲說，鄰居的守望的相助確實重要，但第一時間的火災警報器也很重要，後續會責請消防局嚴格查察平房區的住宅火災警報器，加強住家消防安全，盼未來火警器能夠起作用，提早偵測火災的煙與熱，發出警告，提醒人們快點逃生，也許就可以多搶救一條人命。

民政局長顏振標回應，南市府人員於第一時間就抵達關廟民宅火警現場，除發送家屬慰問金外，對於罹難者後續喪葬費用亦會給予最大的協助；社會局長陳榮枝也表示，因該住戶為中低收入戶，其意外災害的部份會依照相關辦法來提供家屬所需；教育局表示，對於小小生命的離開令人難過，針對罹難幼童的班級，已介入進行安心輔導。

消防局長李明峯的了解，該民宅因只有一個出口，加上火燒得很快，導致這樣的憾事，李局長呼籲，民眾裝設住宅用火災警報器，強化居家防火安全，6月22日北區開基玉皇宮有捐贈１萬5千顆，市府將協助弱勢家庭進行裝設。

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