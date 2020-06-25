九二共識「不時尚了」！國民黨青年：要為了它失去兩個世代的年輕人？

▲國民黨的兩岸論述面臨轉型困境。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨改革委員會19日提出新兩岸論述，淡化了九二共識，引來黨內大老不滿。國民黨改革委員會青年組成員25日赴黨中央召開記者會，他們認為，九二共識被汙名化後已經不時尚了，無法被年輕人接受，必須思考是否要繼續擁抱它而失去一個世代甚至兩個世代的年輕人。

國民黨改革委員會兩岸小組日前公布兩岸論述初步結論，九二共識成歷史描述，並提出堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮等4大支柱。



不過，兩岸新論述試圖淡化九二共識，引發黨內大老不滿，前總統馬英九、前副總統吳敦義婉拒出席江啟臣的邀宴；前主席連戰、吳伯雄則發聲明力挺九二共識，前主席洪秀柱也呼籲江啟臣別把國民黨的路帶偏。

國民黨改革委員會青年組成員25日赴黨中央舉行記者會。國民黨青工總會長林杏兒表示，青年朋友對九二共識非常陌生，就像「長輩覺得拿著傻瓜相機來拍照是一件非常好的，但是我們現在年輕人拿的是手機，你可以說手機不好用嗎？但是我們年輕人也沒有說傻瓜相機不好、底片相機不好，但是確實它已經不時宜了、它（九二共識）已經不時尚了，但是我們怎麼把它重新包裝成大家可以認同、聽得懂的話術。」

台北市議員徐巧芯則指出，有人說國民黨的兩岸論述離民進黨越來越近，與其說堅持中華民國的兩岸論述是「小綠」，其實是民進黨靠向中華民國、靠向國民黨。她呼籲，大家放下敏感的神經，不該把焦點放在要不要九二共識，而是如何解決九二共識現在所碰到的困難及挑戰。

國民黨改革委員會青年組副召集人黃士修強調，國民黨需要論述的新空間，不應虛耗在爭論九二共識的存廢，白白讓外界見縫插針；國民黨必須去闡述兩岸和平的價值，青年世代希望看到的是國民黨的核心價值。