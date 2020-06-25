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謝金燕「姐姐款」蕾絲口罩要來了　中衛生產完成最快7月開賣

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▲▼謝金燕姐姐款口罩將重出江湖。（圖／翻攝中衛臉書粉專）

▲謝金燕姐姐款口罩將重出江湖。（圖／翻攝中衛臉書粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

敲邊碗，再搶一波！據了解，隨著中衛擔任國家隊解封腳步拉近，姐姐謝金燕設計的蕾絲口罩也將要跟大家見面了，目前大部分都已經生產只剩包裝尚未完成，而開賣日期，最快是7月份，不過還得配合藝人宣傳時間，要請大家再等等，同時暑假也將推出冰雪奇緣口罩，請大家拭目以待。

老字號中衛以出產彩色口罩聞名，尤其夏天越來越熱，除了講究品質，親民的價格，掛在臉上的口罩顏色多變化，也是追求的一大重點，中衛至今已經生產30多種顏色，有眾多民眾不只戴中衛口罩，甚至瘋狂收集各種顏色口罩，在網路不斷發酵，更使得中衛在這一波新冠疫情中持續爆紅。

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▲暑假將出產冰雪奇緣口罩。（圖／中衛提供）

▲暑假將推出冰雪奇緣口罩。（圖／中衛提供）

目前許多中衛迷都在期待蕾絲口罩、可愛的冰雪奇緣口罩何時要開賣，尤其姐姐謝金燕在疫情爆發前就乖乖戴起黑色蕾絲口罩，原來這款口罩其實就出自謝金燕之手，早在去年年底就與中衛口罩廠商合作推出「姐姐口罩」，姐姐也PO文秀口罩宣告：「6月1日口罩解封後就有機會在市面上找到」。

行銷經理周令怡對此也表示，蕾絲口罩已經生產，尚未進行包裝，等6月29日徵用比例下來才能決定何時要銷售，至於冰雪奇緣口罩則正在與迪士尼授權商正在敲銷售量，有確定會馬上對外公布，請喜愛中衛口罩的民眾再等等啦。

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